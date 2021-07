«La viabilità stravolta musica e schiamazzi così non si sopravvive»

LE CONTESTAZIONI

PESARO Un clima quasi di generale rassegnazione, è questo ormai lo spirito che accomuna gli albergatori del lungomare di Ponente. La polemica corre da un hotel all'altro e la situazione ogni sabato sera fra schiamazzi e caos è spesso al limite della tollerabilità. Sempre più critici, Marco Urbinati, dell'hotel Nettuno e Paolo Pedini dell'hotel Napoleon. Entrambi puntano il dito sulla contraddizione di ogni sabato, resa più evidente dall'isola pedonale, che se da un lato aiuta ristoranti e locali con nuovi spazi di suolo pubblico, dall'altro favorisce gruppi di giovanissimi, che fino a notte inoltrata restano fra sedute e tavoli al centro della passeggiata, anche a locali chiusi.

La protesta

«Fino alle 2 e oltre di sabato notte osserva Marco Urbinati - rumore e schiamazzi dei giovani lungo l'isola pedonale e i Ciringuito, erano ben percepibili dall'hotel, ma in generale ogni sabato sera, il volume della musica si sente nitidamente anche da una camera non affacciata direttamente sul fronte mare, a finestre chiuse e con il climatizzatore in funzione, e spesso la soglia del volume non è sempre tollerabile. Per di più ci sono serate in particolare, dove le casse acustiche del locale, probabilmente non sono ben tarate né orientate verso il lato spiaggia, ragion per cui la musica arriva diretta dal fronte mare verso il nostro hotel.

I nodi

«Resta poi il problema legato alla rilevazione acustica del suono diffuso, nel caso in cui una struttura alberghiera richiede alla polizia locale la misurazione indoor, cosa questa non facile in mancanza dell'adeguata strumentazione o della giusta modalità di rilevazione, che abbia poi anche valore legale».

Fra viale Fiume e viale Marconi ogni sabato notte si ripete la stessa situazione.

Il caos

«Anche nell'ultimo weekend riferisce Paolo Pedini le sedute sul marciapiede pedonale erano tutte occupate, oltre l'orario di chiusura dei locali, da diverse decine di giovanissimi. E questo accade sostanzialmente in mancanza di un'ordinanza comunale mirata o di un altro provvedimento delle forze di polizia locale per invitare i giovani, dove si formano assembramenti a spostarsi, lasciando viale Trieste, altrimenti come ogni sabato, si vedono gruppi di giovani radunati ai tavoli della pizzeria vicino all'hotel, per rimanerci fino a notte fonda. Non so che riscontro potrà ottenere dall'Amministrazione la richiesta dell'Associazione Albergatori appena inoltrata dal consiglio direttivo al sindaco, per definire un orario conforme e univoco entro il quale il venerdì e il sabato tutti i locali anche post cena, siano chiusi intorno alle 2 e non oltre.

Questione delicata

Una questione delicata certo, soprattutto se non c'è un'indicazione normativa nazionale per questo tipo di misure». Del resto c'è anche il rischio che lì dove non si fa musica potrebbero ispirare i ragazzi ad andare altrove.

Taskforce di controlli

Quello appena trascorso è stato un weekend blindato per la zona mare nella serata della vigilia e di ieri giorno dell'attesissima finale degli Azzurri. Maxi dispositivo che proprio nella serata ha visto l'impegno in sinergia di tutte le forze dell'ordine, coordinate dal servizio di Ordine pubblico della Questura. Per tutta la serata della partitissima in campo pattuglie della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia municipale.

I presidi mobili

Presidi mobili fra Baia Flaminia e il lungomare ma con la novità del presidio fisso con una pattuglia impiegata in funzione di ordine pubblico della polizia locale, fra tutti i locali dello snodo viale Fiume-viale Marconi e piazzale della Libertà, dove era possibile seguire dagli schermi di chioschi, bar o ristoranti la diretta della partita.

Letizia Francesconi

