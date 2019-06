La viabilità si adegua all'estate con la Ztl serale in viale Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONEPESARO. Zona mare, non solo il senso unico di viale Fiume invertito. Alla fine della prossima settimana scatta anche la zona off-limits alle auto. Con l'arrivo dell'estate, torna, come ogni anno, la Ztl in viale Trieste e trasversali. L'ordinanza è già stata pubblicata: la Zona traffico limitata scatterà da sabato 22 giugno fino al primo settembre dalle 20.30 alle 7 del giorno successivo dal lunedì al sabato compresi, e dalle 7 alle 7 del giorno successivo la domenica e i giorni festivi.Le zone interessateInteressate dal...