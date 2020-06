LA VIABILITÀ

PESARO Ponte della statale 16 ancora chiuso con lunghe file e polemiche, ma il Comune dice no al senso unico in via Kolbe, una delle poche strade alternative per i mezzi, e sì ai vigili urbani fissi negli orari di punta del weekend, quando la circolazione diviene più congestionata e si formano consistenti code al semaforo che disciplina il senso unico alternato. Ma ci sono anche delle buone notizie sul fronte dell'accelerata al cantiere del cavalcavia su via La Marca.

«Venerdì - argomenta l'assessore Belloni - arriva la nuova struttura, non servono doppi turni, gli operai ci sono e lavorano, tempi più lunghi solo per garantire sicurezza. Penali? Con l'emergenza Covid a livello mondiale e il lockdown in tutta Italia non avremmo mai avuto ragione». L'assessore alla Manutenzione Enzo Belloni replica dunque punto per punto ai rilievi mossi dal capogruppo di Prima C'è Pesaro-Fdi in consiglio comunale Nicola Baiocchi sulla chiusura prolungata del ponte della Statale 16, che ha generato code e proteste dei bagnanti domenica sera di ritorno dalle spiagge.

Che cosa succede

Ma prima di tutto l'amministratore annuncia quale sarà la strategia individuata dall'Amministrazione comunale per non far collassare via Kolbe già a partire dal prossimo fine settimana quando l'andare e tornare dei bagnanti verso Sottomonte e le spiagge sotto l'Ardizio si ripeterà forse anche in condizioni più marcate se ci sarà bel tempo. «Non attiveremo il senso unico in direzione Fano-Pesaro, ma resteremo con l'attuale viabilità che prevede senso unico alternato - premette Belloni - ma negli orari di punta del fine settimana, quelli in cui si genera maggiore traffico, saranno presenti i vigili urbani a regolare i semafori a seconda dei flussi in entrata e uscita da Pesaro».

Botta e risposta

Baiocchi ha parlato di scelta scellerata nella gestione dei tempi sui lavori al ponte... «La ditta sta facendo un lavoro serio, e non ha commesso errori - risponde l'assessore - Nel momento in cui hanno demolito il ponte, si è verificata una situazione di potenziale pericolo, e così si è messa in sicurezza tutta la spalla della struttura. Il pezzo in arrivo si deve appoggiare sullo spessore più importante rispetto a quello che era prima, per rendere il ponte molto più sicuro. Questo voler inseguire la sicurezza, che è una cosa giusta, comporta un allungamento dei lavori. L'arrivo del manufatto è previsto per venerdì prossimo a Pesaro, poi vediamo se riusciamo a montarlo subito o nella settimana successiva».

Date probabili

La riapertura della Statale per il 6 luglio? «Molto dipenderà dai tempi di consolidamento del calcestruzzo». La commissione Lavori Pubblici richiesta da Baiocchi dovrebbe tenersi martedì prossimo, e in quella sede verranno chieste misure straordinarie per accelerare la riapertura del ponte, come doppi turni della ditta, anche di notte se necessario. «Non è una questione di turni doppi, gli operai sono tutti i giorni in cantiere e lavorano. Credo che su questo punto c'è chi faccia finta di non capire».

