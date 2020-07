LA VIABILITÀ

PESARO Non c'è pace per la viabilità di Pesaro, dalle file per il lockdown prolungato del ponte sulla statale 16 al cantiere del Morselli in via XI Febbraio che fa arrabbiare la Lega, i residenti e i commercianti della zona. Una decina di giorni fa sono ripresi i lavori per l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del liceo Mamiani sede Morselli, in viale XI Febbraio a Pesaro. L'intervento, ègestito dalla Provincia, terminerà nel giugno 2022 e vedrà impegnati in una prima fase 20-25 operai, per arrivare in alcune fasi ad oltre 40 lavoratori.

L'accusa

Ma l'allestimento del cantiere, con un ingombro su via XI Febbraio, ha spinto ad intervenire i consiglieri comunali della Lega, che puntano il dito in particolar modo contro il Comune per la gestione della viabilità in zona, sollecitando sindaco e assessore Belloni a «non accettare passivamente questa situazione. Sarebbe scandaloso se lo facessero». Il gruppo del Carroccio chiede di «intervenire subito per ridurre le dimensioni del cantiere e per trovare soluzioni per attenuare i disagi per i cittadini, i residenti, e le attività economiche di tutta la zona». La situazione che rilevano gli esponenti di opposizione è quella di un ritorno al passato, un colpo alle attività economiche e un disastro per la viabilità.

Il gioco dell'oca

«Dopo più di 6 anni siamo daccapo, visto che il cantiere ha cancellato di colpo tutti i parcheggi sulla strada e ha invaso metà della carreggiata stradale. Questo provocherà un caos assurdo sulla viabilità in uno dei punti più nevralgici della città. Sarà un disastro per quelle attività economiche che insistono sulla zona che sono già state provate dalla crisi economica di questi mesi».

La pianificazione

«La giunta comunale sui lavori pubblici è completamente allo sbando, priva di una pianificazione e soprattutto priva di qualsiasi idea che attenui l'impatto ed il danno dei cantieri sulle attività economiche. Non bastavano i ritardi ed il pasticcio per il ponte sulla nazionale che sta bloccando completamente la città in queste settimane, ora ad aggravare la situazione vi è anche questo cantiere che sembra non trovi mai fine. Lo slogan di inizio legislatura di Ricci respirare - continua il gruppo consiliare della Lega - si sta trasformando sempre più in soffocare.

L'ultimatum

«Il sindaco e l'assessore Belloni intervengano subito per evitare il caos e soprattutto non accettino questa situazione che, stando alle fonti ufficiali, saranno necessari almeno altri due anni di lavoro. Giusto realizzare i lavori per l'adeguamento sulla scuola, ma si trovino soluzioni diverse per il cantiere».

Il manufatto

E proprio per il ponte della statale 16, dopo la doccia fredda delle notizie emerse in commissione, con lo slittamento della riapertura indicativa e la possibilità concreta di un ulteriore ritardo fino al termine di luglio per effettuare i collaudi, ieri mattina è arrivato l'atteso manufatto da posizionare sui due monconi della strada.

