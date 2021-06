LA VIABILITÀ

PESARO Nessun cambio di rotta o concessione succosa, almeno per ora, sull'isola pedonale di Ponente h24 dal confronto che ha riunito al tavolo il Comune con l'assessore all'operatività Enzo Belloni, l'Associazione albergatori e il comandante della polizia locale Francesca Muzzini. Bisognerà comunque riaggiornarsi e lavorare su qualche spiraglio che l'Amministrazione comunale potrebbe lasciare aperto. Non si sbilancia per il momento Fabrizio Oliva, presidente Apa hotel, che attende a sua volta di confrontarsi con il direttivo Apa convocato per la prossima settimana.

Il ricorso

Non si vuole al momento andare allo scontro cercando piuttosto un dialogo su viale Trieste, ricordando tra l'altro il ricorso al Tar presentato contro il Comune da Beatrice Gabrielli, dell'hotel Ambassador per il danno economico derivato dai disagi dei propri clienti con la prima pedonalizzazione del 2020. L'unica concessione per ora è la modifica alla segnaletica richiesta dagli albergatori per raggiungere gli hotel e l'aggiunta di qualche stallo in più a beneficio delle attività economiche. Belloni ha confermato il ripristino di due stalli per disabili eliminati per errore dall'impresa esecutrice degli arredi. L'unica concessione alle richieste avanzate da Apa per ora interessa il carico-scarico e il miglioramento della cartellonistica per raggiungere gli hotel più a sud di viale Marconi e viale Pola. Saranno ricavati due stalli in più per la sosta rapida nel tratto fra via Alighieri e via Marconi, a beneficio dell'arrivo dei clienti degli hotel e del carico scarico merce, e si attende di vedere installata la segnaletica che indichi il percorso e la mappa che turisti o bus granturismo dovranno seguire per raggiungere alcuni hotel fra viale Fiume e il porto, come l'hotel Mare l'hotel. Ma l'isola resta senza variazione di orario, mentre i gestori delle attività economiche spingono per un'apertura nel pomeriggio. Un altro nodo che ha animato il confronto è stato quello relativo all'ordine pubblico e alla notte fracassona: il tutto in vista anche dell'arrivo in zona bianca quando non ci sarà più il coprifuoco ora fissato a mezzanotte.

I precedenti

La scorsa stagione a Ponente ci sono stati malumori di albergatori e residenti nei condomini e anche l'ultimo fine settimana ci sono state segnalazioni per chiasso, musica e rumori. E' stato chiesto, in prospettiva, alla polizia locale e ai tecnici preposti controlli più specifici sui livelli di volume della musica, invitando anche gli stessi agenti a controllare personalmente all'interno degli stessi hotel come i suoni (ovvero i rumori) a tarda ora siano percepiti nitidamente con conseguenti disagi per la clientela. «Si è affrontato riferisce a margine Paolo Pedini, titolare dell'hotel Napoleon - il nodo di un lungomare chiassoso soprattutto il weekend. La musica non è affatto d'ascolto e il volume che proviene dai locali è eccessivo con le casse acustiche che non sono orientate sul lato mare bensì sul lato strada, in direzione proprio degli hotel vicini. Di concerto con il presidente degli Albergatori si è chiesta l'attivazione di un presidio fisso degli agenti di polizia locale e piuttosto di stazionare in piazzale delle Libertà, dovrebbero spostarsi fra il marciapiede pedonale e i chioschi di viale Fiume e viale Marconi. Si è portato all'evidenza un vero e proprio problema di ordine pubblico fra assembramenti, decibel e orari che non sempre tengono conto delle regole ed ancora schiamazzi delle compagnie di ragazzini, che si spostano fra i chioschi centrali e il lungomare Nazario Sauro».

L'invito

Difficile a quanto pare attivare una pattuglia di vigili fissa ma si cercherà di rafforzare passaggi e controlli ai chioschi e locali anche all'esterno unitamente al supporto delle forze dell'ordine. Si chiedono controlli mirati soprattutto a cominciare dal weekend a cavallo tra il 26 e il 27 giugno. «Sono disposto - prosegue Pedini - ad aprire le porte del mio hotel e far entrare gli agenti del servizio Gea in una delle stanze ai primi piani per rendersi conto del volume della musica diffusa dai locali».

Letizia Francesconi

