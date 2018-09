CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Migliorare il sistema urbano di mobilità sostenibile con più navette in centro città, in orari più flessibili anche di sabato, oltre a incentivare il sistema ecologico cargo bike per le consegne della merce più minuta ai negozianti del centro. L'attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità dolce si allarga, e dopo gli investimenti sulla Bicipolitana con nuovi tratti di collegamento intercomunali, l'azione dell'Amministrazione comunale si concentrerà ora su trasporto pubblico locale, sistemi di consegna...