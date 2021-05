LA VALORIZZAZIONE

PESARO Parallelepipedi bianchi come sedute, gazebo in legno e metallo per esposizioni e iniziative, fioriere dalle tonalità dell'azzurro e del blu, tipiche di un lungomare. Sarà questo il colpo d'occhio lungo le isole pedonali di viale Trieste e piazzale d'Annunzio. I professionisti di Metalco, azienda ravennate specializzata in arredi per i centri storici e Albatro, azienda pesarese di strutture in metallo, sono al lavoro in concerto con l'Amministrazione per allestire la passeggiata pedonale. Un investimento per oltre 66 mila euro fra arredi, allestimenti e altre opere verdi a terra, che andranno ad abbellire alcuni tratti di lungomare.

I dettagli

Risorse e dettagli sono contenuti nell'ultimo atto comunale di determina del 14 maggio elaborato dal servizio Nuove Opere e Lavori Pubblici. Le isole pedonali di questa seconda estate Covid, che guarda nella direzione di un allentamento delle restrizioni, sono frutto di un lavoro di squadra fra più Servizi comunali, Lavori Pubblici, Attività Economiche e Mobilità e la collaborazione di Massimiliano Santini, che cura l'allestimento con lanterne luminose e la novità del trenino turistico. Resta invece da definire la nuova viabilità lungo i tratti pedonali per l'arrivo di pullman turistici verso gli hotel e per il carico-scarico a beneficio di tutte le attività economiche che si trovano nel tratto centrale della Ztl pedonale. Gli arredi: «Sedute come monoliti, bianchi lungo tutto viale Trieste così presenta i suoi allestimenti Antonio Torriani, responsabile di zona per l'azienda Metalco si tratta di sedute box dalla forma di un parallelepipedo o arrotondate negli spigoli, fino a raggiungere il nostro standard di grandezza di 2 metri e 30, ma in ogni caso moderne e avvolgenti con la caratteristica speciale di essere antigraffiti e quindi deterrenti per eventuali atti vandalici. In tutto sono 24 sedute e seguendo il progetto elaborato dall'architetto pesarese Giulia Sotte, verranno integrate anche con fioriere per essere un tutt'uno funzionale alla passeggiata e creare una composizione unica fra panche e verde urbano».

La consegna

La consegna degli arredi firmati Metalco è prevista per il primo giugno e nei giorni successivi fra viale Trieste e la zona di Levante, partiranno gli interventi di allestimento dell'isola pedonale. Gazebo e fioriere: a valorizzare la passeggiata sarà il binomio verde e colore come spiega Massimo Agostini dell'azienda Albatro, che fornisce elementi in metallo e legno: «Dieci gazebo in legno e metallo per ospitare mercatini o altre iniziative, e circa 50 fioriere quali elementi di arredo posizionato lungo l'intera passeggiata pedonale. Particolarità concordata con l'Amministrazione, sarà il colore, che stiamo ancora definendo. Ogni fioriera seguirà probabilmente la gradazione del blu e dell'azzurro per creare un disegno armonioso e uniforme del lungomare. Tutte con una lunghezza varia, in funzione anche dei tratti e degli spazi in cui verranno collocate, senza interferire con sedute e tavoli delle attività al pubblico. Ogni fioriera avrà poi piantumazioni e verde sempre diverso». Illuminazione: per la prima volta il lungomare di viale Trieste si accede di luce. Ben 350 lanterne luminose, fra i corpi illuminanti, già realizzati per il centro storico lo scorso anno dall'Associazione Amici della Ceramica, e altre lanterne luminose di forme diverse per allungare la passeggiata, fornite da un'azienda specializzata di Rovigo.

Il trenino

Alle attività economiche, le stesse che hanno richiesto suolo pubblico e più spazio, settimane fa era stata presentata l'idea di creare a terra fra le sedute e le fioriere un manto verde in erba sintetica, come fossero delle piccole oasi. Non in tutto il percorso però, visto che lungo alcuni tratti dovrà circolare il trenino turistico tra mare, porto, Baia e centro.

Letizia Francesconi

