PESARO Non ha peccato d'ottimismo Gabriele Giacomucci del ristorante La Gioconda di Cagli. Pochi giorni fa, lo chef vincitore del game tv Quattro ristoranti aveva anticipato che, con la zona gialla, sarebbe stato un problema il fine settimana far capire ai clienti il doppio turno. Altro che doppio turno, quasi dappertutto ci voleva il terzo se non il quarto. «Una cosa esagerata conferma Marcello Muratori de La Fattoria Ristoro Mondrigo a Mombaroccio siamo stati presi d'assalto». A pochi chilometri dall'antico castello, con sua moglie Elisabetta, ha creato un luogo vocato alla convivialità. Attira l'atmosfera intima del grande camino al centro della sala che, se ieri accoglieva più di 250 persone, oggi è predisposto per accoglierne non più di cento.

Frequentatissimo dai giovani, fascia 25-35 anni che «sono cambiati nei confronti del Covid nota Marcello . Mentre prima dovevamo ricordare le distanze, questi due giorni non siamo mai dovuti intervenire». Consapevolezza che porta un altro po' di argomenti a sostegno della riapertura serale dei ristoranti. Identica situazione per il Burchio, nel centro storico di Piobbico che ha dovuto negare l'entrata ad un gran numero di persone. «Molti turisti - spiega lo chef Marcello Paiardini - venuti per passeggiare sul Nerone e godersi la neve». L'apertura serale? «Sì. Più di tutto il sabato, la serata è più conviviale». Anche se rimane penalizzato dai 19 posti a sedere imposti dal distanziamento. Il locale è piccolo. Non a caso, nel dialetto, burchio è la dispensa che una volta si ricavava nel sottoscala. Un weekend denso di lavoro anche per lo chef Daniele Patti de Lo Scudiero a Pesaro, nel cuore del centro storico e dalla suggestiva atmosfera. Ristorante dalla cucina bella, audace, intensa ed intrigante. «Il successo di questi due giorni spiega è legato alla voglia della gente di ritornare alla normalità e alle vecchie abitudini». Giornate non del tutto straordinarie perché le porte delle ex scuderie del cinquecentesco palazzo nobiliare non sono mai rimaste chiuse. «Ci siamo adattati. Abbiamo voluto dare delle risposte a chi veniva a pranzo anche se non era del tutto negli nostri obiettivi per assicurare continuità ai nostri clienti e garantire lavoro ai nostri dipendenti. Per il momento, dobbiamo impegnarci per creare nuove abitudini e nuove zone di comfort. Il che significa mirare a fare cose che prima, magari, non ci apparteneva e lavorare su altre fasce e altre proposte proprio per rimediare all'andamento negativo del 2020. Tuttavia precisa - la sera rimane un lavoro del tutto diverso e da questo lavoro, la comunità deve essere ben consapevole, dipendano molte altre piccole e grandi realtà del mondo del cibo tipico e di qualità». Soddisfatto anche Stefano Arduini, per tutti Kalle. Il suo locale L'artista tra piazzale Trieste e lungomare Sauro è un punto fermo non solo per i pesaresi, per la sua capacità di far sentire tutti come a casa. E la tentazione di vedere il mare va bene anche in una domenica uggiosa e umida di inizio febbraio. «Da quando abbiamo riaperto a pranzo - spiega - non ci possiamo lamentare, anche perchè, fuori stagione, ho una clientela abbastanza fidelizzata e affezionata. Ma sto aspettando, come tutta la mia categoria del resto, di poter riaprire la sera. Inutile girarci attorno: va benissimo poter lavorare anche a pranzo, ma la sera è tutta un'altra cosa». Una domenica speciale «ma al 70% come l'impone il distanziamento» sottolinea Luca dell'Osteria Zanchetti di Fossombrone. «Il pranzo della domenica è un successo annunciato. Quello che lo era di meno è avere avuto clienti molto disciplinati, il che è propedeutico a farci lavorare di sera fino alle 22».

A San Lorenzo in Campo, soddisfatto pure Massimo Biagiali del Giardino che nota nei clienti una gran voglia di dialogare. «Il rapporto è più ricco e la cucina ha acquisito un'ulteriore e meritata considerazione». Il salto che forse spalanca ai ristoratori la porta dei servizi cosiddetti essenziali, qualifica negata finora dai vari Dpcm.

