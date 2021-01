LA TENDENZA

PESARO Il commercio a un punto di non ritorno. Attività in forte difficoltà, altre già chiuse, altre in procinto di farlo. La pandemia non ha lasciato scampo e le associazioni di categoria riflettono sul durissimo momento: che cosa aspettarsi dal 2021, che cosa succederà quando si uscirà dal valzer delle zone rosse, gialle e arancioni e la situazione inizierà - si spera fortemente - a stabilizzarsi. Il tema è quello delle spese e dei costi: l'affitto in primis. Secondo i dati della Camera di Commercio la proiezione è la perdita di oltre 7000 imprese nelle Marche, con un ricambio bassissimo. Le nuove attività nate a Pesaro e Urbino fanno registrare un -23,4 nel 2020 rispetto all'anno prima. Non c'è turn over. «Il piccolo commercio è allo stremo sottolinea Davide Ippaso, segretario comunale Confcommercio le attività sono in forte difficoltà, alcune hanno già chiuso altre lo faranno e a fine gennaio avremo un quadro più chiaro. Il fatto è che le prospettive sono nebulose, si marcia a vista. C'è chi cercherà appoggi finanziari per rimanere a galla. Ma la parte preponderante è in difficoltà: pensiamo ai negozi, bar, ristoranti alberghi, tour operator, circoli. Il contraccolpo economico avrà un impatto su tutta la città e le prospettive non sono rosee, non possiamo andare avanti così, serve certezza anche dal governo con la gusta definizione di aree gialle, arancioni rosse».

I correttivi

Ippaso individua un primo correttivo. «Sappiamo che sugli incassi è impossibili agire, dipendono dal mercato. Ma è necessario ridurre i costi e il primo elemento riguarda gli affitti. L'unica via per consentire a una attività di non lavorare in perdita è trovare una soluzione per attivare gli affitti concordati agevolati. Assieme al Comune lo abbiamo fatto sulle abitazioni civili con riduzioni di Irpef, Imu e Tasi per chi affitta. Va proposto anche sulla parte commerciale pensando a sgravi e cedolare secca che invoglino i proprietari a ridurre i prezzi. Oggi un commerciante non riesce a pagare certe cifre, soprattutto in centro. Per cui occorre ragionare su possibili strumenti di compensazione per ridurre i canoni. Non vogliamo mettere mani nelle tasche dei proprietari ma dare un'opportunità a tutti. E' meglio avere un esercente che possa pagare l'affitto piuttosto che abbandonare l'immobile». Basta farsi un giro in centro per notare decine di negozi spenti. «Avere negozi sfitti vuol dire perdere appetibilità e non avere investitori. Se prima c'era ricambio ora non vengono recuperati. E questo accade anche in via Branca, qualcosa di impensabile. Ma il ragionamento vale anche per via Giolitti, piazza Redi, via Vincenzo Rossi. Vogliamo sederci a un tavolo per definire queste possibilità. Gli spot politici non ci interessano più, bisogna agire per salvare un intero comparto».

La liquidità

Un altro tema riguarda le vendite, come spiega Alessandro Ligurgo, segretario Confesercenti: «Le vendite promozionali fino al 14 e i saldi dal 16 non rappresentano un buon inizio. Vendere a prezzo ridotto solo per incassare però è un danno in un momento come questo. Il problema vero è che non ci sono soldi, i commercianti hanno incassato troppo poco dal lockdown e ci aspettano tante chiusure. La pandemia ha distrutto il settore bar, ristoranti e commercio. Ogni comparto è allo stremo e i ristori fanno ridere. Ci sono tasse costanti, contributi, commessi da pagare, affitti e fornitori. Una filiera che perderà lavoratori, stipendi, potere d'acquisto. Siamo molto preoccupati perché anche in centro storico rischiamo di avere negozi chiusi anche nelle vie principali. E senza turn over. Le vetrine si spengono, le vie rischiano il buio, perdiamo vivacità e anche sicurezza. Speriamo il vaccino possa portare a una inversione di tendenza, l'obiettivo è resistere per poi rilanciarsi».

Luigi Benelli

