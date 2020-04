LA TASK FORCE

PESARO Pasqua blindata: controlli con l'elicottero e le motovedette per presidiare spiagge e parchi. Piste ciclabili chiuse. Obiettivo evitare assembramenti tra Pasqua e Pasquetta. La curva dei contagi è in discesa, ma non è il momento di abbassare la guardia. Ieri mattina si è tenuta una riunione in videoconferenza del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Vittorio Lapolla per garantire la puntuale osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Massima allerta

Sarà un fine settimana di massima allerta e di pugno duro. Saranno attuati posti di blocco lungo le principali vie di comunicazione della provincia, verranno anche utilizzati gli elicotteri della polizia di stato e dell'arma dei carabinieri per il controllo del territorio, soprattutto delle aree interne della provincia, tradizionali mete in questo periodo per escursioni e gite.

Nelle aree interne sarà massiccio l'impiego dei carabinieri forestali. Attenzione non solo alle scampagnate, ma anche alle spiagge.

Sorvegliato il litorale

L'intero litorale provinciale sarà pattugliato da motovedette della Capitaneria di porto, anche per la segnalazione della presenza di persone sulla battigia nella quale, come noto, è vietato l'accesso, ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Marche. Non mancheranno i posti di blocco sulle strade di accesso ai centri urbani e controlli all'interno dei centri storici. Mentre i sindaci della provincia valuteranno la possibilità di interdire al transito di veicoli e pedoni le zone o i luoghi mete di escursionisti o le aree frequentate per passeggiate in bicicletta o a piedi. Infatti il Comune di Pesaro ha fatto sapere che chiuderà le ciclabili Lungofiume (IperConad), Pesaro-Fano (Sottomonte) e Lungofoglia (Baia Flaminia). Complessivamente nelle tre giornate di sabato, domenica e lunedì saranno destinati all'attività di controllo del territorio circa 1.000 operatori di polizia di Stato, arma dei carabinieri, Guardia di finanza, militari delle forze armate, Capitaneria di porto, polizia provinciale e polizie municipali. Per quanto concerne l'arma dei carabinieri, il comandante provinciale di Pesaro e Urbino, colonnello Luciano Ricciardi, ha garantito l'impegno di 3 compagnie, 34 stazioni e 11 stazioni carabinieri forestali. Verranno dislocate a partire già dalla giornata di domani e continueranno per quelle di domenica e lunedì, circa 80 pattuglie per un totale di oltre 160 militari al giorno, che attueranno robusti controlli del territorio sulle principali arterie di collegamento e nei luoghi di maggior attrazione turistica: Gola del Furlo, San Bartolo, tratto di spiaggia da Gabicce Mare a Marotta. «Auspico che i cittadini rispettino le norme che, come hanno dimostrato finora, solo in pochi hanno contravvenuto» ha detto Ricciardi.

