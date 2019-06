La Sunset Island cambia gestore Sabato l'apertura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DIVERTIMENTOPESARO Avevamo lasciato il Sunset Island a fine agosto dell'anno scorso, smontato in fretta e furia dopo una violenta mareggiata e in attesa di essere rimontato per una coda estiva che non c'è più stata. Un inverno dopo, ecco che i gonfiabili fanno nuovamente capolino a Pesaro, nella stessa location, quelle di viale Trieste, lato ponente, davanti alla ex Pesaro Studi, ma con una nuova gestione. Non c'è più Sport Village e le altre due società che facevano parte della gestione d'esordio, ma ora a curare sicurezza e...