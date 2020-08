LA STRETTA

PESARO Un deciso stop alla movida. In discoteca, nei cosiddetti ristodancing e american bar, ma anche all'aperto e in spiaggia e locali assimilabili si fa divieto assoluto di ballare; inoltre obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi a rischio di assembramento. E' inflessibile la nuova ordinanza promulgata il 16 agosto dal ministro Speranza a fronte degli assembramenti ferragostani e dell'aumento della curva dei contagi. Una decisione che non manca di suscitare polemiche, quelle di chi deplora il ritardo con cui la risoluzione è stata presa (agli sgoccioli della stagione estiva), ma anche dei lavoratori del settore che ritengono il provvedimento economicamente distruttivo.

Dura (e amaramente ironica) la posizione di Marco Arzeni, segretario del Silb Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo: «Leggiamo che finalmente è stata trovata una importante soluzione alla grave situazione sanitaria che attanaglia il Paese ormai da 6 mesi è il sardonico commento- infatti da oggi verranno chiusi pericolosi focolai di contagio rappresentati da locali quali ad esempio La Vigna, Il Cavaliere, il dancing Montecucco o magari Walther ristopizza notoriamente frequentati da giovani scalmanati e senza nessun rispetto per la salute altrui, mentre per fortuna rimarranno aperte tutte le attività che particolarmente in questi giorni hanno richiamato migliaia di clienti in spiaggia e in cui, non in tutte ma sicuramente in troppe, abbiamo assistito a episodi demenziali. Per fortuna che ci sono sindaci come Matteo Ricci che camaleonticamente prima inneggia al divertimento organizzando eventi in spiaggia e consente attività dove non consentito, poi se la prende con le Forze dell'Ordine che dovevano controllare quello che fino all'anno prima era stato detto di non controllare perché, guarda caso, non si sono rispettate quelle regole che a priori era impensabile venissero rispettate». Una posizione condivisa da Fabrizio Minuz, dj, cantante, vocalist e presentatore, che conoscendo il mondo delle discoteche e soprattutto l'ingranaggio che vi sta dietro e da lavoro a un gran numero di persone, si scaglia senza mezzi termini contro l'ordinanza e quanti ne sono a favore: «Con quale criterio democratico, un governo decide in un pomeriggio la chiusura di un settore come quello delle discoteche che impiega direttamente più di 100.000 persone, senza considerare l'indotto e le famiglie direttamente interessate? Adesso ho paura di una certa categoria di italiani, moralisti, giustizialisti, savonarolisti, che in questo momento sono soddisfatti dell'operato di questo governo e lo sostengono».

Altra prospettiva quella di Luigi Pansino, affermato dj pesarese. «La risoluzione è figlia di quanto successo nei mesi precedenti, qualcosa di cui siamo tutti chi più chi meno responsabili. Dopo aver permesso le riaperture era prevedibile che i locali ma anche i clienti se ne approfittassero per non rispettare tutte le norme precauzionali, presi anche dalla voglia di divertirsi tipica dell'estate, a maggior dopo un inverno blindato. Ci volevano regole ferree e controlli fin dall'inizio della stagione: adesso sono inutili sia le recriminazioni delle istituzioni che lamentano di essere state tradite dai locali, che i mea culpa dei gestori e le lamentele di alcuni miei colleghi. L'aumento dei contagi purtroppo è una realtà, mi meraviglio anzi che in Italia la situazione sia al momento ancora piuttosto calmierata, dato che da due mesi i più si comportano come se niente fosse successo. Ripeto, ci siamo tutti dentro, e tutti dobbiamo essere più responsabili e non meravigliarci se il governo arriva a queste risoluzioni».

