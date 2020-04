LA STRETTA

PESARO Troppa voglia di muoversi, di prendere questo sole primaverile, nonostante la provincia sia praticamente blindata. Dalle spiagge ai prati del pic nic, dalle piste ciclabili ai sentieri: massima allerta delle forze dell'ordine. Ma le segnalazioni e le multe di persone pizzicate in giro senza motivo sono tante. Così come nei supermercati dove l'allerta è massima e non sono mancati controlli della polizia per persone indisciplinate. Oltre 1000 uomini delle forze dell'ordine impegnati a garantire il distanziamento sociale, anche con l'ausilio dell'elicottero per sorvolare aree interne e con la motovedetta per controllare le spiagge.

Tanta gente in giro

Sbarrate le piste ciclabili sul Lungofiume (IperConad), Pesaro-Fano (Sottomonte) e Lungofoglia (Baia Flaminia), in modo da prevenire scampagnate o gruppi di passeggiate. Piste controllate a vista dai vigili urbani che ieri mattina hanno elevato 3 multe a persone in bici o a piedi intente a godersi il sole. Anche sui social abbondano le immagini di persone immortalate mentre corrono sulle ciclabili o nelle aree verdi. C'è chi segnala ciclisti sulla Montelabbatese e bimbi coi genitori in piazza Redi. La tolleranza sarà zero. Gli inviti a restare a casa sono unanimi, ma anche i cortili dei condomini diventano uno sfogo naturale per guadagnarsi un po' di sole. In campo anche l'esercito che ha presidiato la statale 16 tra Pesaro e Fano. L'obiettivo era quello di controllare le direttrici della costa. Ma anche dell'entroterra. La polizia provinciale controlla le strade che portano all'interno come la Montelabbatese così come i luoghi più sensibili per scongiurare assembramenti e pic nic di Pasquetta. Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ringrazia «il comandante Daniele Gattoni e tutti gli agenti». La Prefettura informa che nella giornata del 10 aprile, le persone controllate ai fini della verifica dell'osservanza delle misure di contenimento adottate dalle competenti autorità, sono state 1886. A 51 di loro sono state contestate violazioni inerenti ai divieti di spostamento. Si tratta di multe da 400 a 3000 euro. E con questi ultimi verbali si superano i 1000 in provincia. Nella stessa giornata sono state controllate 369 attività e esercizi commerciali senza la contestazione di illeciti. E a proposito di supermercati continuano le file in vista degli acquisti pasquali. Con qualche apprensione. «C'è stato un vero assalto ai market spiega Domenico Montillo della Fisascat Cisl era prevedibile in vista delle feste. Ma ci sono state persone indisciplinate che non sono state attente ai distanziamenti. Questo è accaduto non solo nelle corsie degli scaffali, ma anche e soprattutto nelle casse automatiche. Qui sono state segnalate diverse situazioni di persone che si accalcano. Non essendoci la cassiera, spesso diventa il caos e più volte sono stati chiamati i vigili urbani o altre forze di polizia. Raccomandiamo disciplina». Anche il sindaco Matteo Ricci nel fare gli auguri ai pesaresi raccomanda di restare a casa: «Buona Pasqua a tutti, risorgeremo. Ora però dobbiamo resistere ancora altre settimane per non compromette tutto il sacrificio fatto. Facciamo videotelefonate con parenti e amici ma rimaniamo a casa.Un ringraziamento ai quartieri e alle decine di volontari che hanno consegnato i buoni spesa e stanno recapitando le mascherine messe a disposizione del Comune a casa di tante famiglie. Siamo davvero una comunità straordinaria. Continueremo anche nelle prossime settimane in base alle esigenze che la città avrà».

Luigi Benelli

