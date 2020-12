LA STRETTA

PESARO Controlli a tappeto nei giorni di zona rossa e verifiche sistematiche nei giorni arancioni. Ma ci si appella al senso di responsabilità per i cenoni e i ritrovi. Perché il decreto legge ha una falla: quella che consente lo spostamento di due persone per andare da un amico un parente. Si entra nel periodo caldo e la Prefettura, durante il comitato per l'ordine e la pubblica sicurezza, ha varato il dispositivo dei controlli per assicurare il rispetto delle più restrittive prescrizioni anti Covid introdotte per il periodo delle festività natalizie. Dunque sarà potenziata nei giorni gialli come quello di ieri, ogni opportuna forma di vigilanza e monitoraggio nelle aree attigue agli esercizi pubblici, con particolare riguardo ai principali centri urbani della provincia, affinché sia garantita l'osservanza delle misure di contenimento del contagio che impongono i divieti di assembramento e di consumazione di cibi e bevande nelle immediate vicinanze delle attività di ristorazione.

A partire da oggi, 24 dicembre giorno di vigilia, in concomitanza all'entrata in vigore delle più rigide prescrizioni volte a favorire una ridotta mobilità sul territorio ed una limitazione delle occasioni di contatto sociale, l'attività delle forze di polizia e delle polizie locali sarà focalizzata sui controlli inerenti gli spostamenti e le motivazioni, da formalizzare con l'oramai noto modello di autocertificazione. Impossibile entrare nelle case, dunque anche il Prefetto Vittorio Lapolla lancia un appello, quello di «rendere ancora più attenta e scrupolosa, la costante adesione alle misure sanitarie vigenti, anche e soprattutto in occasione di giornate di festa in cui, complice il rischio di un minore distanziamento sociale, l'abbassamento del livello di guardia potrebbe comportare un pericoloso incremento dei contagi. Serve, al contrario, continuare ad osservare tutte le indicazioni normative e sanitarie finalizzate al contenimento dell'epidemia virale, nella piena consapevolezza che la scrupolosa condotta di ciascun singolo individuo contribuisce alla tutela dell'intera collettività». Tante anche le domande che continuano ad arrivare ai centralini delle forze di polizia. Tutte le forze dell'ordine saranno impegnate nei controlli e ovviamente anche la polizia locale di Pesaro sarà in prima linea come spiega la comandante Francesca Muzzini: «Avremo le nostre pattuglie sul territorio e ci concentreremo sugli spostamenti sia in auto che dei pedoni. Non ci si può spostare al di fuori comune quindi pensiamo che le persone rispetteranno la norma. Controlleremo anche le situazioni di deroga per le 2 persone che possono muoversi. Debbo dire che in questi giorni abbiamo comunque riscontrato un grande senso di responsabilità dei gestori dei locali».

Il senso unico pedonale in centro è funzionato bene, con la municipale che ha anche cadenzato il flusso quando c'erano troppe persone. A dare il proprio contributo anche la protezione civile che in questi giorni resterà operativa su tutti i fronti come spiega il referente Ugo Schiaratura: «Ci saremo, abbiamo un numero reperibile per assistere anziani e persone sole in quarantena, consegneremo la spesa e i medicinali. Ci saremo anche il giorno di Natale e Santo Stefano. In questi giorni frenetici di assistenza per tamponi e sensi unici abbiamo sempre garantito 20 persone al mattino e 20 la sera. Nei giorni rossi avremo 5 persone pronte a intervenire. La protezione civile sarà sempre in prima linea».

