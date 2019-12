La strada delle polemiche

PESARO Uno spiraglio per la vicenda di via Respighi più volte finita alla ribalta della cronaca per le molteplici segnalazioni che riguardano le buche e il manto stradale dissestato. E' stata infatti convocata per questo pomeriggio un'assemblea tra l'Amministrazione comunale, i residenti e gli esercenti di via Respighi tra cui l'Athletic Club e l'Immobiliare Ponchielli. L'incontro è stato fissato per le 17 a Palazzo Gradari alla presenza del sindaco Matteo Ricci e degli altri assessori coinvolti per cercare di trovare una soluzione che possa far uscire dall'impasse. La strada è privata ma ad uso pubblico (oltre alle case ci sono diverse attività commerciali) e da tempo chi vi transita si lamenta per i disagi provocati dalle pessime condizioni del manto stradale. Praticamente è tutta una buca e per chi vi transita le conseguenze sono o danni o incidenti. Il problema sta nello status della strada: privata a uso pubblico per cui l'Amministrazione comunale non vi ha ancora messo mano sostenendo che la manutenzione spetta ai privati anche se di recente l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni ha espresso posizione per cercare di trovare un punto d'incontro condiviso. Sono circa 200 metri che necessiterebbero di essere asfaltati quanto prima.

