La startup

PESARO Lockdown, food and unconventional delivery. Ecco la versione italiana della cucina a domicilio e di alto profilo. Anzi per dirla tutta pesarese. Nasce Stellato, una nuova startup gourmet frutto della collaborazione tra due imprenditori-amici, Simone Sabaini dell'azienda Sabadì, il cioccolato di Modica d'eccellenza, e Stefano Ciotti (nella foto a lato), chef stellato del Nostrano di Pesaro.

«L'idea è nata durante il lockdown spiega a questo proposito Simone quando ci siamo accorti della crescita davvero esponenziale del food delivery, un vero e proprio trend. E ci siamo, purtroppo, resi conto completa Stefano che non esiste un sistema di delivery che vada bene per tutti. In sostanza se non adegui la tua offerta di delivery al tuo tipo specifico di ristorazione non funziona come potrebb». Ed ecco la soluzione Stellato, un delivery che consegna a casa piatti quasi pronti che spetta al cliente, con pochi e semplici passaggi ben spiegati, di perfezionare. In pratica, propone di vivere a casa proprio un'esperienza perfetta tale quale a quella che propone nel suo ristorante Nostrano di Pesaro, lo chef Ciotti. Il lavoro complesso lo fa lui, a monte, in cucina, mentre chi ordina lo completa diventa stellato. Stellato sarà un delivery a livello nazionale che garantisce la logistica del freddo. «Tre saranno i box disponibili per questa fase iniziale spiegano a questo proposito i due imprenditori -. In ogni box, in particolare ci sonodegli ingredienti per una cucina deliziosa ma anche l'anima e il cuore di uno chef ». Il tutto si completa con dei video tutorial ad hoc che si possono vedere sul sito www.stellato.eu o che si possono seguire sulla pagina fb Stellato alta cucina quasi pronta a casa tua.

