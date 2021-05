LA STAGIONE

PESARO La battaglia della sabbia si inasprisce, i bagnini non ci stanno: «Sforzo enorme per dare gli ombrelloni agli albergatori, l'Apa risolva i problemi al suo interno», replica il rappresentate di categoria Giuliani. E il Comune fa da mediatore: «Più risorse per i ripascimenti, troviamo un accordo per le esigenze di tutti». Era inevitabile che i messaggi lanciati dal presidente Apa Fabrizio Oliva nel corso dell'assemblea albergatori di martedì sera, in principal modo sulla mancanza di ombrelloni per i turisti delle strutture ricettive, costringendo, come ha riferito, hotel a non poter accettare prenotazioni per l'estate, accendessero la miccia alla vigilia della stagione. E ieri è subito arrivata la replica di Confartigianato Balneari: «Stiamo facendo uno sforzo enorme per sensibilizzare la categoria a dare gli ombrelloni. I nostri operatori hanno garantito a tutti gli alberghi un numero congruo di ombrelloni».

Botta e risposta

Interviene Andrea Giuliani, referente dell'associazione per gli operatori balneari: «Il problema principale nel corso dell'assemblea è stato sollevato dal titolare dell'Hotel President's, sul lungomare di Levante: prima gli ombrelloni gli venivano garantiti da una spiaggia con una precedente gestione. Ora la stessa spiaggia è gestita da un albergatore associato dell'Apa. Il problema è tra albergatori, è necessario che il presidente Apa, invece di attaccare gli operatori balneari, si attivi a parlare con i propri soci, facendo che l'albergatore con la spiaggia dia gli ombrelloni anche all'albergatore vicino. Oliva, che stimo come presidente, prima di tutto si deve impegnare a risolvere i problemi all'interno senza scaricare le responsabilità su di noi. Abbiamo perso molti ombrelloni dall'anno scorso - continua Giuliani - da una parte l'erosione e dall'altra le distanze da mantenere di 10 metri quadri. Ma nonostante questo, ribadisco, facciamo di tutto per rispondere anche alle esigenze degli alberghi. L'Amministrazione comunale è intervenuta per le scogliere a ponente, ma è indietro a levante, Sottomonte, e deve mettere più risorse per garantire interventi strutturali e manutenzione, su questo siamo d'accordo con gli albergatori». L'Amministrazione comunale, per voce dell'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni, prova a giocare la carta dei ripascimenti extra per riportare il sereno. «Insieme al vicesindaco Vimini abbiamo concordato di mettere risorse ulteriori rispetto ai 127mila euro già messi per i ripascimenti. Una cifra importante, senza precedenti, c'è un progetto sul quale gli uffici stanno già lavorando».

Più risorse

Prosegue: «Queste risorse devono dare una risposta anche alle esigenze degli albergatori. Non è che mettiamo la sabbia e chi si è visto si è visto. E' necessario creare sinergie tra amministrazione, albergatori e bagnini. Siamo una città turistica, c'è la volontà di collaborare ed è necessario che ognuno faccia la propria parte. Sappiamo - incalza Belloni - che rispetto all'anno scorso ci sono fortunatamente più alberghi, ci auguriamo che ci siano più turisti, che significa più indotto per tutta la comunità. E' importante riuscire ad assecondare le richieste di tutti, spalmando la necessità di ombrelloni lungo tutta la spiaggia. Il turista non deve andare a tutti i costi in spiaggia davanti all'albergo, magari una distanza ragionevole che può raggiungere senza problemi. Ma non si può prendere il Comune per il collo, dando la colpa a noi, perchè noi siamo disposti a fare la nostra parte e la stiamo facendo».

Thomas Delbianco

