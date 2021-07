LA STAGIONE

PESARO È notizia delle ultime ore l'ennesima diatriba fra proprietà alberghiere e concessionari di spiaggia. All'arrivo dei primi gruppi di turismo sociale, ci sono per ora stabilimenti non disposti a riservare ai turisti più anziani ombrelloni nella propria concessione, costringendo l'hotel a spostare il gruppo da una spiaggia all'altra. Ma non è questo l'unico problema: se la maggior parte delle strutture sta lavorando quasi a pieno regime, rimane la difficoltà per alcuni di reperire personale stagionale giovane e non, fino al 10 settembre. Si parla in particolare di carenze per camerieri ai piani, personale di sala e figure professionali in cucina.

Il personale

Intanto pare che a Pesaro, almeno da un punto di vista delle strutture ricettive, il nodo della carenza di stagionali sia meno evidente rispetto a Gabicce o a quanto accade nella vicina Romagna. Carenze più evidenti, rimarcano gli albergatori, soprattutto per camerieri ai pieni e di sala ma anche per addetti come le signore di media età, solite a mansioni di pulizia delle camere. «Al momento sono a regime commenta Paolo Pedini dell'hotel Napoleon, 30 addetti in tutto ma fra maggio e giugno, non sono mancate le difficoltà a reperire personale. Ci sono colleghi però che proprio negli ultimi giorni, e siamo già al 10 di luglio, mi hanno contattato con la speranza di trovare qualche ragazzo giovane del mestiere, disposto ad iniziare la stagione. Chi cerca una signora per le camere e chi un cameriere ma ci sono anche alberghi che lamentano la carenza di figure professionali fondamentali per una struttura. Per esempio se in generale c'è un numero importante di lavapiatti, in cucina sempre più spesso manca l'aiuto cuoco, e soprattutto in questa stagione il problema della mancanza di formazione e di corsi dedicati a questo tipo di figure si è fatto sentire». Mancano addetti specializzati e giovani con la passione del mestiere anche all'hotel Nettuno: «Si notano sempre meno ragazzi pesaresi o della zona disposti ad una stagione in hotel commenta il titolare Marco Urbinati, sembra quasi per una scarsa attitudine o per una mentalità diversa dei giovani, che a fatica sopportano lo stress lavorativo di una mansione stagionale.

Sono diversi gli episodi di giovani in prova per una settimana in hotel ma con la prospettiva dell'assunzione in regola a termine, e che puntualmente al termine del periodo, rinunciano all'assunzione. L'hotel ha aperto il 12 giugno e da allora abbiamo cambiato diverse giovani e signore addette alle camere mentre per la cucina siamo più coperti». Per Vanessa Gasparini del Clipper: «Anche per la mia struttura osserva si è rivelato difficile fin dall'inizio reperire giovani di sala, anche per poche ore di lavoro giornaliere».

La diatriba

Fra il weekend e la settimana entrante sono attesi più numerosi gli arrivi di gruppi di 30-45 vacanzieri della terza età. Stessa spiaggia, stesso mare e un problema in più acuito dalla pandemia: non ci sono ombrelloni per tutti tenendo conto del giusto distanziamento e non ci sono balneari disposti a riservarne a sufficienza. È ciò che pare sia accaduto all'hotel Continental di Levante che attende per il 20 luglio prossimo l'arrivo di un gruppo di 20 bagnanti della terza età, eppure alla richiesta inoltrata con anticipo all'operatore balneare di riferimento a sud di viale Trieste, spiaggia 35, al titolare dell'hotel è stato riferito che ombrelloni per tutti non ce ne sono e le priorità dello stabilimento sono altre, privilegiando un altro target di clientela. Stabilimento disposto a riservare non più di 7-8 ombrelloni per il periodo del soggiorno, costringendo così l'albergatore a soluzioni alternative alla ricerca di un secondo operatore disposto a riservare ombrelloni per l'intero gruppo o nell'eventualità solo gli ombrelloni mancanti. Non è un caso isolato, e la problematica interessa in particolare le strutture di Ponente e gli stabilimenti collegati allo stesso all'hotel. Per un secondo gruppo di una trentina di vacanzieri arrivato a Pesaro questo weekend, il compromesso fra hotel, tour operator e concessione balneare, dividendolo in due mini gruppi fra la spiaggia di Ponente e Levante. Letizia Francesconi

