LA STAGIONE

PESARO Dopo i lavori alle scogliere, a Ponente arrivano anche i ripascimenti. E i bagnini respirano, anche perchè la stagione è iniziata. «Ora mettiamo una fila in più di ombrelloni» affermano alla vista dei lavori. Ieri mattina due ruspe erano al lavoro sul lungomare di viale Trieste, lato Ponente. Con la tecnica utilizzata ormai da qualche anno, i mezzi prelevavano sabbia dai fondali del mare, a qualche metro di distanza dalla riva, per poi trasportarla e spalmarla lungo la battigia. Iniziati a Sottomonte, sabato scorso, i mezzi meccanici sono arrivati nella zona del Moletto, davanti a Bagni Tina, il punto dove l'erosione si fa sentire di più, per voce degli stessi concessionari.

Fiducia

Ieri i lavori per i ripascimenti, dopo una pausa per le avverse condizioni meteo-marine, sono proseguiti a metà altezza di ponente, davanti a Bagni Lucio e Bagni Gastone e Marta, sotto l'occhio vigile dei bagnini. «Quando i ripascimenti saranno terminati, avremo la possibilità di inserire una fila in più di ombrelloni nello spazio più vicino alla riva - riferiscono i gestori di bagni Gastone e Marta - prima avevamo 360 ombrelloni, ora sono 270, ma abbiamo sempre cercato di riservare una parte degli spazi per i turisti che pernottano nei 3-4 alberghi convenzionati con il nostro stabilimento - continuano, rispondendo ad una domanda sul problema emerso negli ultimi tempi in merito alla carenza di ombrelloni per i clienti delle strutture ricettive sollevato dall'Apa - Proprio in questi giorni abbiamo tre famiglie di turisti in spiaggia, la scorsa settimane ce n'erano otto, ne abbiamo avute anche per la gara di duathlon. Sono rimasti tutti contenti». Un intervento, quello per i ripascimenti, che segue i lavori di sistemazione delle barriere soffolte nella zona che va dal Moletto al porto eseguiti nei mesi invernali e attesi da oltre vent'anni dai bagnini di Ponente.

Il nodo

Per quanto riguarda il nodo degli ombrelloni mancanti per i turisti penalizzati loro malgrado dalla presenza della clientela fissa stagionale, dopo il sasso lanciato dall'Apa - l'Associazione pesarese albergatori, con particolare attenzione alla zona di Levante, dove sono state segnalate le maggiori criticità, l'Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha incontrato i bagnini, comunicando uno stanziamento extra di 40mila euro (oltre ai 127 mila euro già investiti) per recuperare metri quadri di arenile da destinare alle strutture ricettive di Pesaro. Il sollecito intervento del Comune si spera dunque che abbia fatto da mediatore tra albergatori e concessionari di spiaggia. La questione degli ombrelloni da riservare ai turisti è salita alla ribalta l'estate scorsa quando le norme anti Covid sui distanziamenti hanno fatto redistribuire le file con il taglio di diversi numeri di ombrelloni soprattutto tra Levante e Ponente.

I precedenti

Ripercorrendo la storia recente dei ripascimenti a Pesaro, nell'estate 2016 c'erano stati un sacco di inconvenienti, il bilancio regionale che non veniva mai approvato e il rischio di non riuscire a partire con i ripascimenti prima di luglio. Poi la decisione dei bagnini di levante, ai quali si erano accodati anche alcuni stabilimenti di altre zone, di autofinanziarsi l'opera anti-erosione, per salvare la stagione. L'anno successivo, invece, si erano verificati vandalismi sulle ruspe che ne avevano ritardato l'arrivo a Pesaro. Altri problemi per le ruspe ferme nel ponte del 2 Giugno con le spiagge già aperte e con i mezzi meccanici che passavano in mezzo ai bagnanti. Succedeva solo pochi anni fa, ma sembra davvero un'altra era.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA