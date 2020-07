LA STAGIONE

PESARO Dal vuoto siderale dell'area camper attrezzata di via dell'Acquedotto, foto scattata ieri mattina, non sembra ma i dati nazionali confermano che, con il Covid-19, è di tendenza il turismo in plein air. Il trend premia la vacanza on the road e lo confermano i numeri dei produttori di caravan e camper. La loro associazione prevede per quest'estate un invasione di 1,2 milioni di camperisti di cui 800mila italiani e 400mila stranieri.

Dati in crescita come confermano i gestori delle aree dedicate ai camper. Motorhome, van camperizzati, mansardati, semintegrali, arrivano ad onde soprattutto nel fine settimana anche nel Pesarese dove da tempo sono attivi più camping: Marinella e Norina a Fosso sejore e il Panorama sul San Bartolo.

Eppure l'area camper service di via dell'Acquedotto, gestita dalla Pesaro Parcheggi, rimane disperatamente vuota anche una domenica, come quella di ieri, che, per antonomasia, è di alta stagione. Il problema non è nemmeno tecnico. E' un'area ottimale sulla carta. Si trova a due passi del centro storico, è custodita, videosorvegliata, illuminata, spaziosa, è grande 2500 mq, con delle piazzole di 8m x4 ed accoglie 24 equipaggi. L'essenziale è presente: corrente elettrica, punti di scarico acque grigie e nere, acqua potabile e il lavaggio vasca. Ed anche bene posizionata, baricentrica tra centro e mare, vicino alla stazione. Qualità che non riescono a superare il fatto che la sosta attrezzata per i camper, inaugurata ufficialmente alla fine di dicembre 2017, sia tuttavia calata in una delle aree più degradate di Pesaro, a fianco di quel parco 25 Aprile ormai praticamente abbandonato a se stesso, dove accampamenti e bivacchi dei nomadi sono diventati stanziali nonostante gli sgomberi periodici della forze dell'ordine.

Le polemiche non mancano e la nomea che si è fatta è riassunta nel passaparola che corre sui social: «Dentro l'area ci sta bene, fuori mette l'ansia». Un punto di convergenze per famiglie nomadi, un incrocio per persone borderline, senzatetto, spacciatori e balordi che l'Amministrazione comunale cerca di smussare con un progetto di riqualificazione che al momento si concentra sull'ultimazione del bocciodromo comunale, un impianto che sarà inaugurato nei prossimi mesi a cui si affiancherà l'area per skate e pump truck e altre iniziative, queste ultime più a lunga scadenza, legate al bando delle periferie per il recupero delle aree degradate. «I camperisti osserva il presidente del Camping Club Pesaro, Sauro Sorbini sono una risorsa per l'economia del tempo libero soprattutto adesso con il Covid 19. Per chi accoglie, gli equipaggi sono facili da gestire e chi viene è in grado di godere delle opportunità che offre Pesaro in tutta sicurezza contando anche su una discreta capacità di spesa». Per avallare quanto i camperisti siano turisti interessanti Sorbini opta per illustrare la radiografia di un settore che risale a pochi anni fa ma rivelatrice del suo potenziale.

Il turismo itinerante riguarda circa 8 milioni di turisti che, con 54 milioni di notti registrate, generano un fatturato annuo complessivo di quasi tre miliardi di euro. «Il camperista - ricorda - fa vivere supermercati, bar, ristoranti, spende in artigianato locale poiché già la sua scelta di muoversi in camper denota che vuole conoscere le comunità». Sull'impennata delle vacanze in camper, se l'aspettava. «E' la febbre dopo l'astinenza commenta che fa riscoprire il turismo itinerante». Poi lancia un appello: «Pesaro ha bisogno di un'area attrezzata vicino al mare che come associazione siamo disposti a progettare con il Comune ed eventualmente a gestire. Avevamo suggerito a Baia Flaminia ma è stata dedicata a dei campetti da calcio. Offrirebbe una sosta tutto l'anno agli escursionisti».

Véronique Angeletti

