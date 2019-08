La spiaggia del paradiso è snobbata dai pesaresi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO La spiaggia cartolina di Fiorenzuola, celebrata dal Guardian e dal Sunday Times, è snobbata dai pesaresi dopo l'incendio dell'agosto 2017 ma è ambita dai romagnoli e, soprattutto, da tanti stranieri, in particolare olandesi e dell'Est. La spiaggia libera incastonata nel cuore del San Bartolo continua ad essere ancora un arenile selvaggio senza tuttavia quei servizi in grado di garantire pulizia, ordine e decoro. La perla del San Bartolo va meritata con sudore e fatica lungo un sentiero in discesa da percorrere a piedi per...