La solidarietà non si ferma mai, anzi è molto più attiva e frenetica al tempo del Natale e delle feste che ci accompagnano fino all'Epifania. A questo proposito è avvenuta nei giorni scorsi la consueta visita del Club Lions Della Rovere a Casa Tabanelli, che al momento ospita nove persone in luogo delle 18 che normalmente la casa accoglie, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Casa Tabanelli, che accoglie chi si trova in difficoltà e senza un tetto o un luogo di accoglienza , è un progetto che il Lions ha fortemente voluto tanto da intitolarla a un suo socio storico scomparso quest'anno. «La speranza è affine ai sogni, ma più reale: i sogni li facciamo mentre dormiamo, mentre per sperare dobbiamo essere ben svegli» è così che la presidentessa Federica Maria Panicali ha accompagnato alcuni doni preparati per l'occasione. «Solo un piccolo gesto per onorare il Natale e quel senso di famiglia che si prova ogni volta che si varca la soglia di Casa Tabanelli - ha continuato la presidente del club service - Quest'anno purtroppo abbiamo potuto porgere solo un abbraccio simbolico in luogo della serata conviviale che aveva rallegrato i Natali passati, dove tra risate e auguri avevamo l'occasione di conoscere le storie e il vissuto degli ospiti, e di vivere appieno il senso del Natale: in attesa che questi preziosi incontri abbiano nuovamente luogo, siamo lieti di aver potuto godere dell'ospitalità e dei sorrisi dietro le mascherine dei nostri amici di Casa Tabanelli. Con la speranza di una anno migliore».

