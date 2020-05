LA SICUREZZA

PESARO Un lungo ponte prima della fase 2. I controlli saranno capillari. Salgono a oltre 1.700 le sanzioni dall'inizio della pandemia rispetto agli spostamenti ingiustificati. Dal primo maggio a domenica tutte le forze dell'ordine vigileranno sull'osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid19 nel territorio. Da lunedì aperti parchi, cimiteri, sgambatoi e tante aziende potranno ricominciare la produzione. Ma prima dell'allentamento massima allerta, con piste ciclabili presidiate, così come spiagge e parchi. Le segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine sono soprattutto di persone al mare e nelle aree verdi cittadine.

I numeri

La Prefettura di Pesaro Urbino fa sapere che nella giornata del 29 aprile, sono state controllate 1.058 persone per la verifica sul rispetto del divieto di spostamento con la contestazione di 15 violazioni. Sempre nella giornata di mercoledì sono stati compiuti 481 controlli alle attività commerciali senza alcuna contestazione di illeciti. I controlli sugli spostamenti hanno raggiunto complessivamente il numero di 52.507 con 1.704 contestazioni di violazioni, tra le quali 8 denunce per falsa attestazione e/o dichiarazione, 3 denunce per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione per le persone in quarantena e 8 denunce per altri reati. Per gli esercizi commerciali il numero totale dei controlli è arrivato a 21.105, con 22 illeciti rilevati e la chiusura provvisoria di 4 attività. «Le capillari attività di controllo, come noto, vengono effettuate dalle donne e dagli uomini appartenenti alle forze di polizia e alle polizie locali unitamente ai militari delle forze armate, che stanno svolgendo, dall'inizio dell'emergenza, un preziosissimo lavoro, coniugando informazione, prevenzione e contrasto» fanno sapere dalla Prefettura. Ma si guarda anche a un'altra forma di vigilanza, quella contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. La Prefettura sta infatti predisponendo un tavolo d'intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia e in un quadro di piena collaborazione con l'autorità giudiziaria, per un piano d'azione volto a prevenire i possibili tentativi d'infiltrazione della criminalità, soprattutto di quella organizzata, nel tessuto socio-economico della provincia. Il piano prevede di rendere permanenti i tavoli di confronto con sindacati, associazioni di categoria, Camera di Commercio, il sistema bancario e gli Ordini professionali per un'azione di monitoraggio sulle misure di sostegno alle imprese introdotte dalle ultime disposizioni di legge. Massima attenzione ai tentativi della criminalità organizzata di intercettare i flussi di finanziamento diretti verso le imprese o di sfruttare le difficoltà finanziarie che le stesse imprese potranno incontrare. Si applicherà il protocollo di legalità in tema di prevenzione antimafia e dei fenomeni corruttivi nei pubblici appalti in corso di perfezionamento con l'Università degli Studi di Urbino. Si tratta di un'intesa dai tratti fortemente innovativi che potrebbe concorrere a creare un solido argine contro le interferenze mafiose.

Luigi Benelli

