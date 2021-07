LA SICUREZZA

PESARO Servizio di controllo mobile della polizia locale confermato per il weekend in tutta la zona mare da Ponente, Baia Flaminia fino agli stabilimenti di Sottomonte, e una task force rafforzata predisposta anche dalla Questura. È così che le forze dell'ordine rispondono contro i rischi di assembramento fra chioschi e locali più frequentati da giovani. Il banco di prova potrebbe già essere stasera con la partita Belgio-Italia valevole per l'accesso alla semifinale degli Europei di calcio. Nessun maxischermo ma ogni locale all'aperto (e no) la trasmetterà a beneficio dei clienti o anche dei passanti. Con le pattuglie in servizio pronte a vigilare sull'euforia di gruppo in caso di (auspicata) vittoria azzurra.

Febbre azzurra

Ma, febbre da calcio a parte, il fine settimana porta con sè i controlli alla movida. La polizia locale attiva ogni venerdì e sabato sera una pattuglia con tre agenti e un quarto agente in forza alla centrale, dedicata solo al servizio notturno fino alle 3 del mattino, ma che deve coprire un territorio ampio e oltre a tutto il lungomare fino a Sottomonte, dovrebbe garantire il servizio anche per il territorio dell'Unione. «Continuerà il pattugliamento coordinato con polizia di Stato e carabinieri in tutte le zone più sensibili della movida entra nel merito il comandante della polizia locale, Francesca Muzzini e con una presenza di più uomini e mezzi nella fascia oraria dall'1 fino alle 2 circa di notte, fino allo spegnimento della musica con il deflusso da locali e dagli stabilimenti. Ogni weekend in servizio vengono comunque attivate almeno tre pattuglie». Task force: a supporto della Questura e delle pattuglie di carabinieri in servizio, da questo weekend sarà presente nei pattugliamenti anche la Guardia di Finanza con presidi mobili dal porto fino al tratto di ciclabile sud a Sottomonte, proprio dove il problema del ritrovo di giovani e giovanissimi fra locali e spazi pubblici si ripete ogni sabato sera o in occasione di serate-evento. Sono stati disposti a partire già da oggi, soprattutto in occasione della partita della Nazionale, anche controlli del personale della divisione Polizia Amministrativa e sociale della Questura a supporto del servizio Gea di polizia locale, verso tutti quei locali e chioschi di pubblico esercizio che propongono cena e partita in tv e con musica nel dopocena.

Gli stagionali

Si attende però anche il rafforzamento del personale di polizia locale per coprire con il servizio notturno in modo diffuso e costante tutto il lungomare. Dai quattro ai sei agenti stagionali in più sono attesi al comando di via del Monaco, ma per ora non ci sono tempistiche certe. Agenti in forza e sindacati, riferiscono di postazioni e passaggi di pattuglie sì in aumento, dopo un'intensificazione della sorveglianza concordata con l'Amministrazione comunale, ma ciò avviene sempre con lo stesso numero di personale.

Zone calde

Da qui il fatto di poter contare sì su pattuglie mobili più agili a trasferirsi nei punti dove c'è la necessità della presenza ma non su presidi fissi come inizialmente avevano richiesto gli operatori economici soprattutto nelle zone più calde, ovvero lungomare Sauro, certi tratti di viale Trieste in zona Ponente in particolare la zona tra viale Fiume e viale Marconi, Sottomonte all'altezza dell'ex Crista.

Letizia Francesconi

