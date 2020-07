LA SICUREZZA

PESARO Non c'è solo il nodo della riorganizzazione dei plessi scolastici e degli spazi da ricercare. E' anche il momento di intervenire e frenare dal nuovo anno scolastico, le cattive abitudini di alcuni genitori, che accompagnano a scuola, in auto o in scooter i propri figli e si fermano a pochi metri dall'ingresso, sulle aree verdi e pedonali antistanti agli istituti. Tutto, con la conseguenza di creare confusione, manovre azzardate e un pericolo per i ragazzi stessi. Tutto questo è documentato da materiale fotografico e dalle segnalazioni di famiglie, residenti e di alcuni docenti, da un quartiere all'altro della città.

Le cattive abitudini

Situazioni, che ora vengono portate all'evidenza con una mozione in consiglio comunale, dai consiglieri Nicola Baiocchi, Emanuele Gambini, e Giulia Marchioni. Le problematiche sono già state anticipate all'assessore ai Sevizi Educativi, Giuliana Ceccarelli per ragionare sulla possibilità di creare piccole aree pedonali, antistanti ai plessi con le criticità più evidenti, chiudendo al traffico le aree d'ingresso negli orari di entrata-uscita, fino ad un potenziamento del servizio della polizia municipale con una o più pattuglie dislocate. Al tempo stesso dovrà anche essere migliorato il progetto che unisce i volontari di quartiere Nonni- amici per l'indicazione dei percorsi da fare in sicurezza. Ingressi e percorsi da migliorare in termini di controlli, segnalati dalle famiglie e anche dagli stessi docenti, riguardano il plesso Don Bosco, di via Leoncavallo, parte dell'istituto comprensivo di Villa San Martino. Nonostante un tratto ciclopedonale già realizzato in corrispondenza della scuola, le segnalazioni raccolte mostrano invece auto di genitori, che parcheggiano spesso a ridosso del tratto pedonale. Ed ancora la primaria Collodi di via Torricelli, in zona Loreto-piazza Redi, un tratto questo su cui si richiede un maggior presidio di controllo, anche per la vicinanza con la scuola dell'infanzia. C'è anche il plesso della media Pirandello fra via Nanterre e via Goito, dove il parcheggio sul retro del cinema Metropolis, messo a disposizione dal servizio comunale Lavori Pubblici, non viene incentivato né usato come dovrebbe dalle famiglie, che per accompagnare i propri ragazzi, continuano a fermarsi e sostare nell'area verde antistante. Infine c'è il caso dell'istituto superiore Agrario Cecchi, dove ancora oggi dopo mesi, manca l'impianto semaforico a chiamata promesso dall'ufficio Lavori Pubblici, per la sicurezza dell'attraversamento in quel tratto di Statale.

Le segnalazioni

Segnalazioni, diffuse un po' a macchia di leopardo, e che in mancanza di interventi e migliorie rischiano di ripresentarsi a settembre, come il problema per le auto parcheggiate in seconda e anche in terza fila, in prossimità di tratti ciclabili e strisce pedonali, oltre a manovre e inversioni vietate di fronte alle scuole per scaricare i ragazzi e riprenderli all'uscita, ed ancora auto o scooter in sosta a motore acceso, con bambini che si trovano ad attraversare la strada per raggiungere i genitori o i nonni. Non da ultimo c'è la difficoltà delle famiglie con figli disabili che in questo caso devono poter accedere e fermarsi davanti alla scuola, e che invece spesso non trovano posto per sostare e far scendere il proprio figlio, anche per la mancanza di stalli sufficienti. C'è intanto una prima apertura condivisa dallo stesso assessore Ceccarelli verso le richieste dei consiglieri di minoranza, soprattutto sulla necessità di reintrodurre e potenziare il progetto A scuola ci andiamo da soli, che non in tutti i quartieri è efficiente così come manca la cartellonistica o è usurata. C'è anche la richiesta di prevedere più pattuglie dedicate per la gestione del traffico e il controllo della sosta, spesso pericolosa proprio nelle piazzole antistanti agli istituti da cui arrivano le maggiori segnalazioni, dissuasori alla velocità per la sicurezza di alcuni tratti sulla Statale, in prossimità dei plessi, e l'eventuale chiusura al traffico delle piazzole, da concordare con i tecnici dell'ufficio Viabilità del Comune, nei soli orari di entrata ed uscita degli alunni, compatibilmente alle esigenze delle attività economiche e dei residenti.

Letizia Francesconi

