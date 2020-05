LA SICUREZZA

PESARO Mentre baristi e ristoratori ribadiscono che il ruolo di vigilantes non è tra le loro competenze l'intervento di Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche rappresenta una doccia fredda. Tra le ipotesi per contenere la movida anche l'accorciamento degli orari di apertura. Doppia doccia fredda per quel manipolo di gestori e titolari intrappolati nella pedonalizzazione di viale Zara. Correttivi e una viabilità più fluida è quanto hanno chiesto una decina di gestori delle attività sul lungomare. Si sono presentati ieri mattina a Palazzo Gradari per incontrare l'assessore Enzo Belloni, i gestori di Gelato di Alice, Pizzeria Fridy Tigelleria Rosa, agenzia immobiliare Adriamar, Porto's e altri ancora. Quello che sembrava dovesse trasformarsi in un incontro scontro poi alla fine del confronto, terminato nel primo pomeriggio, operatori più tranquilli, in attesa che l'apertura promessa dall'assessore Belloni e dai tecnici si traduca in fatti concreti. Oggi in giunta comunale verrà approvato il progetto per il secondo blocco di pedonalizzazione, fra viale Marconi e via Pola.

I ripensamenti

Per il primo blocco invece il progetto andrà rivisto nelle prossime ore e in alcune sue parti, soprattutto da un punto di vista della viabilità in ingresso al lungomare. E' l'assessore Belloni a spiegare la filosofia di questa operazione. «Il confronto preventivo con le attività di pubblico esercizio e servizi era più che mai necessario. Occorre anche capire, così mi sono rivolto a loro, che su uno stesso tratto di marciapiede, peraltro stretto a lato della ciclabile di viale Zara-via Ninchi, non possono convivere pedoni che passeggiano con tavolini e sedute in più, all'esterno. Ci sarebbe il rischio vero e proprio di assembramento. Oggi dovremo definire la soluzione più adeguata e temporanea per dare vita a questa sperimentazione. Se le attività hanno bisogno di più tavoli per compensare i posti persi con le nuove regole, allora va liberata la strada e il marciapiede, anche dalle auto, altrimenti non si può garantire la passeggiata in sicurezza e il distanziamento. Pensiamo solo a cosa accadrebbe se in quel marciapiede si radunassero pedoni e clienti in attesa, o che si mangiano un gelato o un trancio di pizza fra un passante e l'altro.

Le richieste

Ci sono altre attività di quel tratto, come Sushi Corner che ha richiesto la possibilità di allargarsi sul marciapiede pedonale, e allo stesso tempo capisco che ogni attività ha esigenze diverse, ma per prima cosa vanno rispettate le regole sul distanziamento sociale in tutti i luoghi e spazi pubblici». Una modifica al progetto iniziale potrebbe arrivare dopo il confronto con i tecnici, soprattutto per rivedere nel caso di isola pedonale, il cambio dei sensi di marcia e le uscite dal centro verso il viale e dal porto verso piazzale della Libertà. «Aspettiamo le prime risposte ma ci sentiamo più sollevati così commenta Fabrizio Pentucci di gelateria Alice abbiamo richiesto modifiche per alcune vie. Per esempio correttivi rispetto al doppio senso di marcia su viale Zara, piuttosto che la svolta obbligata a sinistra, e poi ci sono altre piccole cose ma significative per poter lavorare. I contenitori della differenziata sono solo due per oltre cinque attività concentrate, nel caso di isola pedonale abbiamo chiesto spazi adeguati e idonei per noi e i nostri clienti».

Letizia Francesconi

