LA SICUREZZA

PESARO Due agenti in bici. Due all'interno del veicolo di servizio pronto a partire in perlustrazione. Altri due a piedi. Intorno alle 11, uomini e donne della polizia municipale sono tutti insieme davanti alla Palla di Pomodoro. Ma pochi istanti dopo, ogni pattuglia scatta in direzioni opposte, seguendo i propri compiti di sorveglianza. Nel venerdì mattina alla vigilia del primo caldo weekend di controlli nella fase due, le divise dei vigili urbani nel clou della zona mare non latitano di certo. Ci sono, si vedono, le persone passeggio, o di corsa, o in bici, li vedono. La loro presenza fisica agisce come deterrente davanti ad eventuali trasgressioni nelle misure di distanziamento l'uno dall'altro e negli assembramenti. C'è un bel via vai nei giardini intorno alla Sfera Grande, nella camminata vers il Moletto, lungo viale Trieste. Ma non ci sono particolari anomalie nei flussi. Nella spiaggia di Ponente qualche padre con i bambini che giocano sulla sabbia, coppie e anziani che passeggiano a fianco al mare. Ma anche sull'arenile tutto sotto controllo.

Tutta un'altra musica

Oggi e domani sarà probabilmente tutta un'altra musica. Intanto il Comune e il sindaco Matteo Ricci lanciano la campagna Stiamo sparsi per evidenziare un ben preciso messaggio: «Sarà un weekend di sole e bel tempo. Non vanifichiamo i risultati raggiunti. Stiamo sparsi, non andiamo tutti nella zona mare. Il litorale sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Facciamo passeggiate, prendiamo il sole nei parchi aperti o in campagna. Mantenendo le distanze, senza fare assembramenti e usando la mascherina. Dobbiamo essere responsabili e prudenti, il mese di maggio sarà cruciale». I pesaresi hanno nel proprio Dna il giro al mare nel weekend, con il sole che splende e le temperature gradevoli. Per questo, nonostante l'appello del sindaco di optare per i parchi, di restare sparsi, e la minaccia di chiudere il viale se ci sarà troppa gente, sul modello Sala per I Navigli, è presumibile che viale Trieste, tra marciapiede e ciclabile, così come Baia Flaminia, saranno comunque affollati. Anche l'area portuale è nei radar degli agenti che già negli ultimi giorni sono intervenuti per allentare la morsa su gruppetti di persone davanti all'area del Moloco.

Tre zone nel mirino

La pattuglie della squadra volante, che di solito presidiavano la zona nelle sere della movida estiva, adesso si piantano a mezzogiorno all'altezza della rotonda Bruscoli fermando e invitando a distanziarsi alla bisogna. Nel frattempo la task force dei vigili urbani si snoda tra zone e modalità operative differenti: due agenti in bici percorrono la ciclabile da viale Trieste a Baia Flaminia senza sosta, le pattuglie in auto vanno dalla zona mare fino alla Panoramica San Bartolo, altra area considerata nella lista rossa per le passeggiate e le bici. Ma faranno anche visite al centro, agli orti e altre zone da monitorare.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

