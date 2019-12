LA SICUREZZA

PESARO Dalla sua entrata in funzione nell'estate 2018, lo strumento dello Street Control in uso alla polizia locale, dotato di telecamera a infrarossi e macchina fotografica, ha permesso di pizzicare e sanzionare sempre più pesaresi che lasciano o parcheggiano le proprie auto in sosta vietata all'interno della Ztl. In sedici mesi, prendendo come dato l'arco temporale dal 30 giugno 2018 al 2 novembre 2019 i verbali elevati sono stato 3209, in pratica si viaggia a una media di 200 sanzioni al mese, quasi 7 al giorno. I controlli sono costanti. I trasgressori pizzicati pure. Solo per fare un esempio l'ultimo caso di multe a raffica risale a qualche settimana fa lungo via Passeri e vie limitrofe al centro cittadino.

La fotografia

A fotografare e monitorare le violazioni è appunto lo Street Control, lo strumento posizionato sul cruscotto o sul tettino dell'auto della municipale, che fotografa in tempo reale la sosta selvaggia. Dei 3200 verbali elevato la fetta più consistente, con 2.024 multe riguarda la violazione del divieto di sosta in alcuni tratti delle vie monitorate dal dispositivo. Ci sono poi i verbali per auto lasciate in doppia fila che sono circa 790 sul totale delle violazioni, a seguire le infrazioni per auto lasciate in prossimità di incroci e tratti ciclopedonali con 291 sanzioni notificate e infine le violazioni per divieto di fermata con 113 verbali. Lo Street Control, spiegano dall'ufficio Verbali della municipale, viene utilizzato a cadenza regolare tutti i giorni. Sul sito del Comune è possibile anche controllare l'elenco delle strade in cui sono previsti i passaggi, elenco che è stato ampliato nel tempo: via Cecchi, via Rossi, corso XI Settembre, via del Novecento, ma anche la statale 16, viale della Vittoria, viale Trieste e Strada delle Marche.

Carenza cronica

Le vie più sanzionate continuano ad essere via Cecchi al porto, via Rossi e l'ultimo tratto di corso XI Settembre, ma anche altre vie secondarie al centro, come via Passeri che soffrono di una carenza cronica di posti auto e di spazi ricavati fuori dal centro, riservati ai residenti Ztl, che però sono insufficienti. Appena due settimane fa gli agenti hanno elevato una serie di multe proprio nel tratto terminale di via Passeri in prossimità del bar Antaldi. Multe, che hanno colpito tutte quelle auto parcheggiate sul lato sinistro della via. Ad essere multati sono soprattutto residenti. Anche le infrazioni rilevate ai semafori con il passaggio con il rosso sono aumentate e soprattutto dopo l'installazione del secondo impianto Vistared, fra viale della Vittoria e viale Piave. Fra le infrazioni più sanzionate nel corso di quest'anno, riferiscono dall'ufficio verbali, con 5688 sanzioni elevate nel periodo gennaio-ottobre, c'è il superamento del limite di velocità. Ci sono poi le violazioni agli incroci semaforici dotati appunto del sistema Vistared con 14 mila sanzioni elevate.

Lo spauracchio

Ma non sono solo le sanzioni lo spauracchio degli automobilisti al volante. Un discorso a parte merita la decurtazione dei punti. E il primo semestre 2019 (gennaio-giugno) ha visto una vera e propria impennata di punti decurtati che sono in pratica raddoppiati se comparati con lo stesso periodo (gennaio-giugno) del 2018. Nel primo semestre di quest'anno solo per il mancato rispetto della velocità rilevata dai dispositivi elettronici, sono stati decurtati oltre 6 mila punti in patente contro i 1441 punti nel semestre 2018 per un totale di 7474 punti. In netto aumento, con quasi il doppio dei punti tolti anche le violazioni di chi passa con il rosso, dove si contano più di 11 mila punti decurtati agli automobilisti contro i 6 mila 100 punti decurtati nello stesso periodo del primo semestre 2018. Complessivamente i punti decurtati nel primo semestre 2019 sono stati 22.894 contro gli 11.373 del precedente periodo 2018.Sono state invece, circa 140, sempre nel corso del primo semestre, le infrazioni rilevate in caso di incidenti causati da un eccesso di velocità contro le 110 del 2018 e infine 156 sono stati gli automobilisti feriti per incidenti provocati sempre dalla velocità contro i 105 dello stesso periodo 2018

Gli obiettivi

«Prima di fine anno e con l'approvazione del bilancio comunale e dell'Unione Pian del Bruscolo osserva il comandante della polizia locale Gianni Galdenzi verranno definite anche le nuove linee di azione della polizia locale per il 2020. Implementeremo i controlli alla velocità, grazie anche alla recente attivazione del secondo autovelox fisso h24 sulle Siligate. Ci concentreremo poi nel corso dei prossimi mesi sui controlli rivolti ai ciclisti, anche in centro, oltre a monitorare quegli utenti che utilizzano i nuovi sistemi di micro mobilità, come i monopattini elettrici. Continuerà invece a restare sempre alta l'attenzione sull'uso delle cinture di sicurezza alla guida, sulla dotazione obbligatoria dei seggiolini antiabbandono e per chi viene pizzicato con il cellulare al volante».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA