La sfida: residence al Lido e un nuovo hotel all'ex Cif

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Si torna ad avvertire un certo dinamismo nel panorama della riqualificazione e trasformazione delle strutture ricettive, alcune chiuse e abbandonate da più di cinque anni. Da tempo non si avevano notizie sui percorsi di riqualificazione o trasformazione di hotel, mentre ora all'orizzonte si profila l'operazione per la riconversione dell'hotel Lido, chiuso da diversi anni e di proprietà del milanese Giovanni Matteucci.La propostaC'è infatti una delibera comunale di indirizzo, discussa ieri in commissione Urbanistica...