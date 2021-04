LA SCUOLA

PESARO Dall'asilo alle superiori da oggi si torna in classe in presenza: la macchina organizzativa che garantirà da oggi il trasporto scolastico si rimette in moto ma con un piano rimodulato, non solo a bordo dei mezzi ma anche alle fermate, in funzione anti-assembramento e per prevenire il sovraccarico. Il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti, ieri, a margine del tavolo di coordinamento in Prefettura per la ripresa della didattica in presenza al 50% per i plessi superiori, ha illustrato le nuove modalità per garantire una maggiore sorveglianza fra gli studenti sui mezzi e alle fermate all'ingresso e all'uscita degli istituti. E finalmente arriva il sì per avvalersi di personale di vigilanza privata o steward all'uscita da scuola per evitare assembramenti alle fermate.

Il provvedimento

«Rispetto all'ultimo piano Adriabus, con la ripresa del trasporto al 50% annuncia il direttore Benedetti la novità introdotta, vede il supporto nei controlli di addetti di vigilanza privata. Per fare questo la società gestore ha predisposto un bando di gara per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di agenzie di vigilanza. Per questo, a procedura pressoché conclusa, i nostri uffici sono al lavoro ora per la stipula di contratti fra società di trasporto e agenzie private in modo tale che agli addetti ai controlli siano implementati. Gli studenti troveranno alle fermate principali personale fisso e specializzato a questo tipo di controllo, come rimarcato e richiesto anche al tavolo prefettizio». Numeri alla mano, oltre ai dieci controllori Adriabus già operativi come da piano pre-chiusura, la società gestore, conta di aggiungere almeno altri sei operatori di vigilanza. Il piano operativo, come riferisce Benedetti, è ancora in via di definizione: in linea generale comunque il personale proprio di Adriabus controllerà il distanziamento e il rispetto delle regole e della mascherina a bordo delle varie tratte, mentre gli addetti di vigilanza privata presidieranno le fermate con il maggior interscambio di studenti, dalla Statale Adriatica al capolinea di Fano al Pincio fino alle fermate di Urbino e i collegamenti potenziati verso l'entroterra con fermate aggiuntive garantite anche per Fossombrone e Acqualagna.

Agenti e volontari

La macchina dei controlli dovrà fare a meno del supporto dei volontari di Protezione civile, impegnati nella campagna vaccinale. Il prefetto Lapolla ha chiesto così a polizia locale e altre forze dell'ordine, di rimodulare i piani operativi adottati in precedenza, implementando il personale ma soprattutto organizzando i servizi secondo modalità più dinamiche. «La dislocazione delle fermate è la stessa e lì opereranno a supporto anche gli steward privati precisa il comandante della polizia locale dell'Unione, Francesca Muzzini - controlli alle tre fermate integrative a servizio del Campus scolastico fra via Nanterre e via Goito, sulla Statale nelle fermate di ambo i lati, a servizio dell'Agrario Cecchi e nei due punti del centro città in piazzale Matteotti. Gli agenti di polizia locale invece presidieranno le fermate di via Guido D'Arezzo proprio sul retro del Campus e le fermate aggiuntive a servizio dell'Alberghiero, in strada delle Marche».

Le sinergie

«A supporto del nostro personale - prosegue - concorrerà anche una pattuglia di polizia provinciale con controlli in via Nanterre. Le pattuglie potrebbero non necessariamente rimanere ferme con un presidio fisso, ma sulla base dei flussi, delle necessità o di segnalazioni, si potranno spostare dove c'è una reale necessità di implementare il personale di controllo. Due le pattuglie di polizia locale, almeno per iniziare, con quattro agenti a disposizione».

Letizia Francesconi

