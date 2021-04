La scuola d'estate convince i presidi «Ma non è facile»

IL DIBATTITO

PESARO Non lasciare indietro nessuno. Colmare e potenziare le competenze ma più di tutto favorire la socialità, è il Piano estate del ministero dell'Istruzione. L'adesione è solo su base volontaria. Non costa nulla per le famiglie e sono previsti compensi extra per i docenti e per delle figure esterne. Una scuola estiva che non è una novità nel pesarese. ma ora l'obiettivo è creare un ponte formativo per «restituire agli studenti quello che è mancato nella pandemia ossia lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, lo sport» ed essere collegate a ciò che si è fatto o a percorsi da sviluppare.

«E' il manifesto di come dovrebbe essere la scuola commenta Riccardo Rossini del Liceo Scientifico Marconi di Pesaro -. Il Piano ha un linguaggio diverso che accetta il concetto che, per i nostri ragazzi, la scuola è un tempio laico. Non è solo un luogo d'istruzione ma anche di socialità, di crescita degli affetti». Da preside, non nega che ci saranno problemi organizzativi ma spiega «trasforma la scuola senza modificarla perché usa strumenti diversi».

Il suo liceo vanti più di un'esperienza estiva. Le settimane verdi nell'Appennino, la scuola di vela od ancora la preparazione d'estate di un musical in scena a settembre. Da sette anni, la scuola estiva è una realtà a Piandimeleto, Sant'Angelo in Vado ed ora all'Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania. «Si tratta di una full immersion di una settimana per valorizzare i talenti» spiega il preside Antonella Accili. Legati dalla stessa tematica, i ragazzi hanno accesso a laboratori di hip hop, di danza, di musica, di canto, di attività artistiche, di trekking e anche di sport..

Aggiustare la mira

«Pertanto, adesso si tratta di riaggiustare il tiro e di ampliare i tempi». Aggiunge: «Per i docenti equivale a un corso di formazione su come valorizzare i talenti e fare didattica in modo alternativo». Ragazzi e docenti avevano accesso a mostre, conferenze, spettacoli aperti a tutto il territorio. L' organizzazione è affidata ad esperti esterni. Anche il preside dell'IC. F. Michelini Tocci, Edoardo Virgili, è entusiasta. «Anche se non so quanti docenti saranno d'accordo di essere coinvolti. L'anno ricorda - è stato molto impegnativo per tutti, anche per i ragazzi. Un giro nelle classi mi ha svelato che in molti non sarebbero troppo contenti, però tutto dipende da come si organizzano le attività e le tematiche che si affronteranno. Il piano precisa - crea delle opportunità e oltre a potenziare le conoscenze e a preparare meglio i ragazzi consente, con flessibilità di orario, di fare delle attività Campus: computing, arte, musica, vita pubblica e sport».

Il Piano Estate lascia molto perplesso Samuele Giombi, il preside del Liceo Nolfi-Apolloni di Fano. «Capisco le difficoltà presenti soprattutto in alcune aree del Paese. Tuttavia sono preoccupato per quello che mi sembra via via affermarsi in questi anni con una accelerazione esponenziale in questi ultimi mesi: cioè l'idea di una scuola come grande ammortizzatore sociale, servizio a domanda, baby sitting. La scuola, invece, ha una sua specificità di istruzione mentre altre agenzie educative (centri sportivi, centri aggregativi, famiglie) ne hanno altre.

Risorse mal collocate

«Inoltre, avrei voluto vedere risorse impiegate su altri fronti: la costruzione di nuovi edifici scolastici, la riduzione del numero di studenti per classe. Invece, a settembre, ci troveremo ancora con classi pollaio. Valuteremo questo piano nei prossimi giorni. In ogni caso, valuteremo e sentirò le proposte dei docenti. Penso che punteremo soprattutto a rafforzare ciò che da anni comunque facciamo: il recupero degli apprendimenti con lezioni rivolte a studenti con giudizio sospeso in sede di scrutinio finale».

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

