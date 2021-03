LA SANITÀ

PESARO Un medico a supporto del reparto Covid partorienti al presidio San Salvatore, ma che al tempo stesso sia anche guardia pediatrica di Pronto soccorso. Così sarebbe stato deciso pochi giorni fa, dopo un confronto interno all'Azienda ospedaliera Marche Nord fra i direttori delle Unità operative dei reparti Pediatria, Ostetricia e Ginecologia. Un cambio di passo a pochi giorni dall'ultimo consiglio regionale che ha decretato il ripristino del reparto Materno- Infantile al San Salvatore, ma solo al termine dell'emergenza pandemica. Medici e operatori sanitari del reparto di Pediatria Marche Nord, riceveranno a giorni il calendario con i nuovi turni da osservare dividendosi fra il Santa Croce di Fano e il presidio di Pesaro.

Benefici

Un'organizzazione che va a beneficio delle neomamme Covid degenti al San Salvatore, ma che accoglie anche quelle istanze fatte proprie dalla parte politica in modo bipartisan, a seguito di segnalazioni e criticità portate all'evidenza da mamme e operatori sanitari, che chiedevano il ripristino del Punto nascita a Pesaro. Un provvedimento quello che l'azienda ospedaliera sta per intraprendere, che dà una risposta, anche se per ora solo parziale, alla richiesta dei consiglieri regionali Dem, Biancani e Vitri, che con l'ultima mozione presentata in consiglio regionale, chiedevano anche la presenza fissa di un pediatra al Pronto soccorso del San Salvatore. Il presidio: l'intenzione emersa dal confronto fra i medici interni al reparto Materno-Infantile, vede l'attivazione del presidio di guardia medica pediatrica già dai primi del mese di aprile, tempo questo necessario ai direttori delle Unità operative di organizzare, sulla base delle disponibilità di turni, i trasferimenti fra presidi.In questa fase di gestione dell'emergenza non ci sarebbero ancora le condizioni per prevedere, o meglio per formalizzare, un presidio fisso rivolto esclusivamente al Pronto soccorso pediatrico. Per questo la proposta a cui l'Azienda Marche Nord sta lavorando prevede una soluzione intermedia.

La fase

La volontà dei primari del dipartimento Materno Infantile e Ostetricia-Ginecologia è comunque rivolta alla necessità reale di ridurre e prevenire eventuali situazioni di disagio per la mancanza al presidio Covid partorienti di un medico pediatra disponibile durante la permanenza di neonati e mamme Covid. L'organizzazione: l'Unità operativa di Pediatria al Santa Croce di Fano, conta complessivamente 9 medici. L'organizzazione del presidio pediatrico a Pesaro, nelle intenzioni della direzione, prevede una rotazione mirata del personale medico per coprire il più possibile il centro gravidanze Covid, che in questo momento ospita quattro partorienti provenienti dal territorio e da fuori provincia. L'obiettivo è migliorare e implementare la sorveglianza sui neonati ed evitare criticità o carenze, ma al lato pratico la presenza di un medico, per una fascia oraria più lunga o per più giornate in servizio al presidio di Pesaro, potrà avere anche la funzione di guardia medica di Pronto soccorso pediatrico. Si tratta per ora di una soluzione temporanea nell'attesa di riportare al San Salvatore l'intero reparto Materno-Infantile a pandemia finita.

L'attesa

Restando in tema nascite, per il primario Alessandro Simonini, della Rianimazione dell'ospedale materno-infantile Salesi di Ancona, sono stabili le condizioni della trentenne arrivata in gravi condizioni martedì sera dal Pesarese, nel suo reparto con una polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Ricoverata nella stanza a pressione negativa, la paziente, alla ventottesima settimana di gravidanza, viene trattata ancora con ventilazione non invasiva. I medici continuano a escludere l'intubazione, che potrebbe comportare conseguenze negative sul feto.

Letizia Francesconi

