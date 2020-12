LA SANITÀ

PESARO Il dono di Natale, per Marche Nord, è stata la chiusura del cantiere al terzo piano della palazzina F del presidio ospedaliero San Salvatore che dal pomeriggio della vigilia ospita i pazienti Covid con l'attivazione di altri 14 posti letto per cure ad alta complessità per Marche Nord. I posti letto di terapia intensiva disponibili, realizzati secondo il provvedimento Arcuri, salgono a 24 con i primi 10 operativi dalla fine dei ottobre. In particolare, si tratta di 14 posti di terapia intensiva, disposti in stanza singola, dotati di tutte le tecnologie necessarie, controllabili da remoto dagli operatori sanitari. Stanze cosiddette contumaciali, dotate di un'area filtro fondamentale per isolare i pazienti con le malattie contagiose, come appunto il Covid.

Le caratteristiche

Le stanze saranno a pressione negativa: ciò significa che l'aria potenzialmente contaminata o altre particelle pericolose dall'interno della stanza non scorreranno fuori nelle aree non contaminate. I lavori di realizzazione sono partiti il 17 luglio, lo stesso giorno della riconversione in legge del decreto 34/2020 (Legge n.77), con la procedura del general contractor che ha permesso di avviare i cantieri in breve tempo. Le opere strutturali hanno interessato il rifacimento di diversi impianti: da quello della distribuzione dei gas medicinali, a quello della rete dati, dall'impianto elettrico, all'impianto fonia, quello di chiamata e aeraulico. Il reparto di cura ad alta complessità è dotato di specifiche tecnologie e dispositivi, fondamentali per il monitoraggio e la terapia del paziente grave. Ogni letto è attrezzato con ventilatore polmonare, sistema di monitoraggio multiparametrico, pompe infusionali che permettono di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose al paziente. I letti sono elettrificati, specifici per i reparti di terapia intensiva, attrezzati con bilancia integrata. La mattina della vigilia il vice presidente della Regione Marche, Mirco Carloni, era in visita al San Salvatore: «Questo intervento darà un respiro significativo, in attesa, a breve, di arrivare alla piena attivazione dei 41 posti letto che sono stati assegnati a Marche Nord da delibera regionale. Il ringraziamento va a tutti gli operatori che stanno lavorando instancabilmente per permettere l'attivazione del reparto in tempi strettissimi. Desidero ringraziare l'assessore Filippo Saltamartini per l'ottimo lavoro che sta facendo e la direttrice Maria Capalbo e con lei tutti i medici, infermieri e personale tecnico. Ho visto uomini e donne al lavoro con un grande senso del dovere, con il sorriso qui sul campo anche il giorno di vigilia per prendersi cura dei pazienti covid, con questi nuovi posti ad alta tecnologia la Regione Marche si prepara a gestire qualsiasi situazione».

I numeri

Oltre ai 41 posti letto di terapia intensiva (0,14 per 1000 abitanti) la Regione ha assegnato 27 posti letto di terapia semi-intensiva derivanti dalla riconversione di posti letto di area medica e adeguamenti strutturali presso i pronto soccorsi al fine di consolidare la separazione dei percorsi sporco/pulito. L'importo complessivo previsto è di 13 milioni e 553mila euro (lavori/impianti ed attrezzature). Come terapia semintensiva 9 posti risultano essere già utilizzabili, in attesa di certificato di regolare esecuzione rilasciato al completamento definitivo dei lavori. Sono in fase di completamento i lavori di adeguamento strutturale, tecnologico ed impiantistico necessari alla realizzazione della totalità dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva assegnati.

Cronoprogramma

Intanto i pazienti che necessitano di intensiva sono già stati trasferiti nelle nuove sale del padiglione F, praticamente quasi al completo. A confermarlo è il primario di Rianimazione, Michele Tempesta. Questi i dati più recenti forniti dalla Regione: a Marche Nord al momento sono 13 ricoverati in terapia intensiva, 45 in semi intensiva, 37 in reparti non intensivi, 20 al pronto soccorso, e ancora 53 ricoverati a Galantara, 40 a Macerata Feltria e 26 a Fossombrone.

Letizia Francesconi

