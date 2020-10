LA SANITÀ

PESARO A Marche Nord nessuno vuole tornare in trincea e ripercorrere il tunnel emergenziale della scorsa primavera ma l'Azienda ospedali riuniti si sta preparando per non farsi cogliere impreparata da un rischio di peggioramento di contagi per ora sotto controllo. Ma l'equilibrio è fragile. In realtà Marche Nord non ha mai smesso di prepararsi. E il programma da seguire, nero su bianco, sta nel Piano Pandemico previsto dalla direzione ospedaliera e che è stato redatto in piena estate, dopo che la Regione Marche ha assegnato a Marche Nord le risorse per allestire 41 posti letto di terapia intensiva aggiuntivi e 27 posti letto di terapia semi-intensiva.

La dotazione

La nuova dotazione di posti letto dell'Azienda Marche Nord sarà pertanto pari a 633 posti letto (ovvero 592 + 41) e, procedendo per step nella palazzina F antro il 10 novembre dovranno trovare spazio all'ex Diabetologia 14 posti letto di rianimazione, all'ex Medicina 17 posti letto di rianimazione, a Ostetricia 15 posti letto di medicina semi-intensiva riconvertibili in 15 posti letto di Terapia Intensiva, in Pediatria 12 posti letto di medicina semi-intensiva. Entro ottobre nel padiglione C si devono ricavare 10 posti letto di rianimazione. Va detto che Marche Nord ha già avviato negli ultimi tempi al suo interno una riorganizzazione dettata da un aumento dei contagi e dall'arrivo di alcuni pazienti Covid trasferiti nel nostro reparto di Malattie Infettive da Ascoli Piceno, dove si fa sentire forte l'onda d'urto del virus. Ad oggi sono complessivamente nove i malati Covid a Marche Nord. Quattro i pazienti ricoverati nelle due sale di Rianimazione attivate (uno è in terapia semi intensiva) ma fra loro c'è un solo pesarese, un noto professionista. Sono due gli step prossimi previsti dal piano d'emergenza pandemico.

Disposizioni

Il primo è attualmente in corso fino al 10 novembre e il secondo sarà attivato da metà novembre fino a fine anno. Nuove disposizioni: in poche ore, venerdì pomeriggio, è stata aperta una nuova sala di Rianimazione Covid del San Salvatore, che pre-emergenza ospitava l'ex pediatria. Qui è ricoverato un paziente Covid in rianimazione contumaciale, ovvero isolata e distaccata. Sono tre i pazienti Covid che occupano invece le altre stanze della Rianimazione. L'apertura della rianimazione all'ex pediatria, segue le indicazioni contenute nel primo step del piano pandemico. Situazione comunque in evoluzione anche per il personale infermieristico. Alcuni operatori sono stati chiamati tempestivamente da ieri per entrare in servizio nella nuova sala, che al momento sta funzionando con due infermieri per turno. Gli operatori medico e sanitari interni, referenti Rsu sindacali per la categoria, chiederanno per questo in un prossimo confronto con la direzione ospedaliera, la possibilità di formare delle vere e proprie equipe di infermieri specializzati, già formati nella prima emergenza, destinati così a lavorare nelle sale di rianimazione Covid, che verranno attivate. Particolare questo, che ad oggi non avviene, perché il personale infermieristico viene spostato repentinamente e spesso parliamo di operatori in forza in altri reparti senza essere mai entrati in una Terapia Intensiva.

Che cosa prevede

Entro la prima decade di novembre dovrà essere attivo il padiglione C nell'ex Medicina d'urgenza, funzionale alla riorganizzazione Covid e con dieci posti letto. Grazie a un complesso sistema di ventilazione da installare in questa ala potranno essere ospitati sia i pazienti che necessitano della Terapia Intensiva, in più serie condizioni, sia quei Covid che mostrano un'evoluzione con prime problematiche respiratorie. Ogni posto letto potrà essere supportato e collegato a un respiratore. Nel primo step a partire da questo mese dovrà essere implementato anche il reparto di Malattie infettive, al momento con circa 9 posti letto che dovranno diventare 18 a regime, per i pazienti di semi intensiva. Per tutte le altre degenze che invece sono Covid free, Marche Nord si è riorganizzata con gli spazi della Rianimazione 1, Utic e Medicina d'urgenza. Il secondo step del piano sarà attivato nella peggiore delle ipotesi.

L'andamento

Quando si raggiungerà, indicativamente entro fine novembre-dicembre, la saturazione dei posti letto di Terapia Intensiva, Marche Nord sarà pronta a pieno regime con tre sale di Rianimazione. Qualora infatti si verificasse un' importante recrudescenza del virus si ritornerà alla organizzazione di marzo aprile scorso con la chirurgica endoscopica urgente da trasferire al Santa Croce e la trasformazione in reparti Covid, compresi i reparti di ex Chirurgia per 20 posti letto ed ex Urologia per 16 posti letto.

Letizia Francesconi

