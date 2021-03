LA SALUTE

PESARO Vaccini ai prof: è subito falsa partenza. A causa di un problema sorto nel sistema Poste, è slittato di un giorno l'inizio della vaccinazione degli operatori della scuola. Ieri infatti al Codma di Fano non risultava alcuna prenotazione. Non si è trattato comunque di tempo perso, perché il vuoto creato dagli insegnanti è stato occupato dagli ultraottantenni, il cui afflusso è costante nei locali dove secondo un itinerario ben preciso e dietro appuntamento si somministra il vaccino. Da oggi, come ha dichiarato Romeo Magnoni, direttore dell'Area vasta 1, tutto dovrebbe ritornare normale e anche gli operatori della scuola, compreso il personale non docente, potranno essere vaccinati: ne figurano in lista i primi 70.

Il calendario

E così l'avvio vero e proprio della campagna rivolta ai docenti degli istituti di ogni ordine e grado, partirà ufficialmente da oggi. Anche da Pesaro ci sarà la vaccinazione - ma era già prevista che partisse il 2 marzo -, nella sede del Centro sociale Pino Monaldi del quartiere Celletta. Tutto pronto, anche se le incognite dell'ultimo momento non mancano, riferiscono gli operatori sanitari e i volontari di Protezione civile, alle prese con l'organizzazione di spazi e la logistica. Una campagna che per la nostra Area Vasta 1 prevede 3 mila dosi complessive, che già ieri sono state distribuite dal centro di stoccaggio di Fossombrone ai punti di Pesaro e Fano. «Dagli 8 ai 14 insegnanti ogni ora commentano Eugenio Carlotti ed Elisabetta Esposto, direttori del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto sanitario è chiaro che aumenterà il flusso in termini di numeri, ma le postazioni sono state predisposte per non creare sovraffollamenti. Fin dall'avvio della campagna diffusa degli over 80 era stato previsto un certo margine di manovra per ampliare il numero di soggetti da vaccinare all'ora.

Soggetti fragili

E dopo la partenza del personale scolastico, resta invece ancora aperto il nodo delle vaccinazioni sui soggetti fragili presi in carico anche dai nostri servizi della medicina territoriale di Area Vasta. Per alcune tipologie e patologie, si prevede la chiamata ialle sedi di ambulatori e poliambulatori della medicina ospedaliera e del territorio». Gli operatori di Protezione civile, che presidiano la sede del quartiere Celletta si organizzeranno oggi in uno spazio orario di dieci minuti, alla fine di ogni fascia dedicata alle vaccinazioni degli ultraottantenni, dove inserire soprattutto a partire dal primo pomeriggio, i docenti in lista, che si presenteranno per la prima somministrazione. Il piano: gli elenchi in mano ai sanitari del Distretto prevedono di vaccinare alla sede di Pesaro un numero più o meno costante intorno ai 140 fra insegnanti e personale scolastico per ogni giornata vaccinale. Ma a presentarsi oggi, almeno sulla base dei numeri arrivati nella tarda serata d ieri sarà un numero più basso , costringendo i sanitari impegnati al Monaldi, a rivedere le dosi che devono essere scongelate e preparate. Qualcosa ieri nel primo giorno di avvio, riferiscono gli stessi operatori Asur, non ha funzionato come avrebbe dovuto alla sede Codma di Fano. Altri gli aspetti ancora da chiarire.

Comunicazioni

L'ultima comunicazione della direttrice del Distretto Esposto, arrivata ai sanitari Asur nella serata di ieri, è rivolta a tutti i docenti in lista, ma che hanno una patologia in corso. Ai cosiddetti docenti fragili infatti, soprattutto se malati oncologici non dovranno essere inoculate le dosi AstraZeneca ma sarà necessario riservare dosi aggiuntive Pfizer.

Letizia Francesconi

