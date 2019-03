La rotatoria non si tocca anzi ne arrivano altre due

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Rotatoria e Strada del Foglia, non si tocca quasi niente, in arrivo due rotonde. Ma ora il problema sono i furbetti al volante di Strada del Foglia: i residenti chiedono soluzioni drastiche. «Prossima settimana iniziano i lavori per la nuova sede dei vigili urbani nel quartiere, con più agenti in zona faremo controlli serrati con multe per chi non rispetta le regole», anticipa l'amministrazione comunale. La sperimentazione bis, attuata a Borgo Santa Maria, può diventare definitiva. Le modificheE' questa la decisione...