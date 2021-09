La road map dei lavori nelle scuole superiori vale oltre otto milioni

LA DIDATTICA

PESARO Assicurare a tutte le scuole superiori del Pesarese strutture sportive rinnovati o di nuova realizzazione è l'obiettivo della Provincia di Pesaro Urbino che, tra finanziamenti, partecipazioni a bandi o attivando risorse, ha messo in piedi un programma che fanno degli impianti non solo un asset per il curriculum dell'offerta formativa delle scuole ma saranno pure un punto di riferimento per le famiglie. Potranno fruirne in orario extrascolastico.

L'arco temporale

«La Provincia - spiega il dirigente del Servizio edilizia scolastica Maurizio Bartoli dopo un'analisi, ha definito per ciascun istituto l'intervento più idoneo sulla scia della strategia avviata dall'ex presidente Daniele Tagliolini e condivisa dall'attuale presidente Giuseppe Paolini. Il che fa che nell'arco di qualche anno tutti gli istituti superiori potranno disporre di impianti sportivi nuovi o rinnovati». Politiche ampliate, come indicato dal Miur, in questo periodo legato all'emergenza Covid con la realizzazione e sistemazione di spazi esterni. A Pesaro, è stata completata, quest'estate, la ristrutturazione dell'impianto sportivo a servizio dell'Alberghiero Santa Marta, con sostituzione del telo della copertura, sistema di aerazione e nuova pavimentazione (120mila euro). Al Liceo Scientifico Marconi, ristrutturato nel 2020, lo spazio esterno del campo di basket e realizzato il nuovo manto, con risanamento e tinteggiatura (50mila euro). Entro ottobre, all'Istituto Agrario Cecchi, si concluderanno i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo (170mila); al Liceo Mamiani, a breve, si completerà quella dell'area sportiva esterna e il campo di basket avrà un nuovo manto (70mila euro) e, entro dicembre, al Liceo artistico Mengaroni, nell'edificio Perticari, si concluderà la realizzazione di un campo per pallavolo. Infine, all'edificio Morselli,è in fase di assegnazione l'esecutivo della ristrutturazione completa della palestra (330mila). A Fano, è stata rifatta la pavimentazione della palestra, per un importo di 35 mila euro del Liceo artistico Apolloni durante l'estate; al Polo 3, ad ottobre, saranno recuperati due spazi per delle piccole palestre a servizio degli Istituti Olivettie Volta (10mila euro).

Il programma

Per il Volta si sta anche predisponendo il progetto per l'appalto di un campo sportivo esterno polivalente (70mila). Mentre è infase di approvazione il progetto esecutivo (300mila) per l'adeguamento sismico della palestra del Liceo Nolfi ex Carducci, oltre al rifacimento bagni, spogliatoie pavimentazione del campo (135mila). E' in fase di approvazione il progetto esecutivo (2 milioni) per la palestra del Liceo Scientifico Torelli (adeguamento sismico, bonifica amianto e adeguamento norme di sicurezza) ed è previsto un campo sportivo esterno polivalente (appalto di 70mila euro). Ad Urbino, il Liceo delle Scienze Umane Baldi ha una palestra ristrutturata dal 2017 completa di nuovi spogliatoi (investiti 500mila euro). Per la Scuola del Libro, andrà in affido (950mila euro) la progettazione esecutiva di una palestra coperta, in un'area limitrofa per «evitare evidenzia il dirigente Bartoli l'uso di strutture lontane». Ad Urbania, assegnati i lavori (150mila euro) per realizzare gli spogliatoi della palestra dell'IstitutoDella Rovere realizzata nel 2018 presso il campo sportivo. In fase di consegna la ristrutturazione dell'Istituto alberghiero Celli di Piobbico, dove è previsto uno spazio coperto e una parte scoperta nell'area adiacente la scuola, acquistata dalla Provincia nel 2020. A Cagli, è in fase di approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova palestra per l'IstitutoTecnico Commerciale Celli (2 milioni).

Piani esecutivi

Infine, si stanno predisponendo gli atti per l'esecutivo di una nuova palestra a Pergola per il Liceo Scientifico Torelli(1,1 milioni di euro). Complessivamente la road map dei cantiere negli istituti superiori vale oltre 8 milioni per interventi che vanno spalmati su 16 istituti.

Véronique Angeletti

