La rivoluzione viabilità a Pantano Torna il doppio senso in via Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITÀPESARO A volte ritornano. Anche i doppi sensi di circolazione. E' il caso di via Andrea Costa, strada molto conosciuta a Pesaro, punto di cerniera tra il centro storico e via Giolitti, che costeggia il versante di Pantano dell'Ipercoop (sull'altro lato, quello che guarda a villa San Martino, c'è via Solferino). In via Costa, ormai da anni vige il senso unico di circolazione, con direzione periferia-centro.La mission«Abbiamo verificato che ci sono automobilisti che tagliano nelle strade interne di Pantano per evitare il semaforo e...