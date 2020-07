LA RIVOLTA

PESARO Zona mare e isole pedonali, regna il caos parcheggi per residenti, hotel e clientela di passaggio. Se gli arredi e le prime sedute annunciate, sono appena arrivate in viale Zara e viale Marconi, restano i disagi dei residenti e degli albergatori di questa fascia centrale, a cui si aggiungono poi i tabaccai, edicole e chioschi, tutti o quasi, contro la sosta blu nelle vie laterali e la Ztl h24. Il maxi parcheggio a Villa Marina non è sufficientemente controllato, Così, riferiscono alcune attività e residenti. Anche i parcheggi per la clientela mordi e fuggi per edicole e tabacchi, proprio non si trovano: o si perde il passaggio o ci sono attività commerciali, che si fanno carico di rimborsare al cliente il grattino, commisurato al tempo di permanenza.

Sosta selvaggia

«Il maxi parcheggio di Villa Marina osserva Rita Amadori, titolare dell'hotel Mare lungo viale Marconi non mi pare che a tutt'oggi funzioni come dovrebbe. Ho già portato all'evidenza dell'ente comunale il problema di una sosta, quasi selvaggia. Senza una regolamentazione ci sono auto che occupano anche due posti e in alcuni casi con difficoltà di manovra. Per di più parliamo di un'area riservata alla sosta, ma che non va a beneficio del turismo e spesso durante la giornata e l'ora dell'apericena il parcheggio è occupato dalle sole auto dei bagnanti. Manca la segnaletica disegnata a terra per parcheggiare in sicurezza e a rotazione.

Soluzioni creative

L'isola pedonale e la trasformazione di numerosi stalli da bianchi a sosta blu, ha inciso e continua ad incidere anche sulla clientela. Un disagio che ha interessato una decina di clienti appena arrivati con i propri mezzi. Sono state trovate soluzioni alternative e mi sono vista costretta a recuperare qualche posto nel garage di proprietà sul retro mentre altre auto le ho sistemate altrove, ma tutti sono comunque obbligati per raggiungere gli hotel di questa fascia a scaricare i bagagli e poi cercare un posto auto a pagamento. Disagi continuano ad esserci anche per i ritardi nelle consegne della nuova flotta di bici e-bike e mobike, annunciate dall'Amministrazione. Da una comunicazione recente intercorsa con Apa hotel e Comune, pare che le prime biciclette della flotta arrivino solo fra una decina di giorni, ma così saremo già a metà della stagione». «Ci sono clienti che percorrono a vuoto le vie trasversali all'isola ma senza trovare un posto auto commenta anche Andrea Piermaria, gestore Mabelle Parrucchieri da due settimane o si cerca un posto a Villa Marina, difficile trovarlo però nel weekend e nelle ore centrali, oppure lavorando post emergenza solo su appuntamento, ho deciso di rimborsare alle miei clienti il tagliando del parcheggio per il tempo, una media di due ore che passano in salone. La sosta blu ha penalizzato fortemente questo tipo di clientela e non si può perdere più di dieci minuti, alla ricerca di un parcheggio gratuito, che non c'è, almeno nelle vie più vicine all'isola pedonale»

Residenti senza scampo

Poi ci sono i residenti: «Per il momento sono più i disagi che i benefici commenta Laura Guarini, residente proprio su viale Zara ci aspettavamo che almeno per quei pochi residenti sul lato centrale dell'isola, Pesaro Parcheggi e Amministrazione, mantenessero gratuito il posto auto per la stagione, proprio come avviene in altri quartieri. Il maggior disagio lo abbiamo per la seconda auto, che in mancanza di garage, si è costretti a lasciare in sosta blu a diversi metri di distanza, dopo la prima isola pedonale».

L'accusa del Dj

Di una riorganizzazione della sosta non adeguata parla anche Fabrizio Minuz, dj conosciuto a Pesaro e nei locali vicini. «L'isola pedonale? E' puro caos la sera e soprattutto quando si rientra dal lavoro. Chi fra i residenti rientra in zona mare dopo le 19 rischia di non trovare più posto. Riteniamo inadeguato consentire la sosta libera a tutti fino alle 19. Un qualunque residente infatti che deve posteggiare l'auto e non ha un garage privato, resta penalizzato e nelle vie a lato, che restano l'unica valvola di sfogo, capita anche di trovare i posti quasi tutti occupati da chi arriva in viale per passeggiare, farsi un aperitivo o cenare, perché dopo le 19 non si paga il grattino fino alle 9 del mattino successivo. Eppure va detto che io come altri residenti, corrispondiamo un abbonamento che ha validità annuale mentre ci troviamo senza più spazi liberi proprio vicino alle nostre abitazioni».

Letizia Francesconi

