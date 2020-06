LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Pesaro Richiamo ai giardini all'italiana della vecchia Pesaro. Ma di quel passato stampato sulle cartoline d'epoca degli anni '60 resta ben poco. I nuovi giardini floreali e ornamentali di viale Colombo, zona Moletto, guardano al futuro e alla sostenibilità ambientale. Progettati da Fondazione Scavolini e studio paesaggistico Landesign i giardini saranno intitolati a Nilde Iotti, nell'anno del centenario dalla nascita, storica figura politica al femminile e prima donna presidente della Camera.

I riflettori

Il sindaco Ricci non perde l'occasione per tornare a riaccendere i riflettori sulla nostra città, in questa strana estate post Covid, e lo fa annunciando la cerimonia di intitolazione l'11 luglio prossimo a cui prenderanno parte esponenti politici e del Governo. Ieri l'inaugurazione del restyling con la messa a dimora di arbusti di gelso, e la ghiaia bianca a rendere luminoso l'intero perimetro. Resta aperta la seconda fase con il concorso d'idee curato da Fondazione Scavolini per rendere diversi ad ogni cambio di stagione, gli spazi dei giardini. La cerimonia: «Abbiamo scelto di legare la nuova vita di questa area verde fra il Moletto e la Sfera di Pomodoro, alle celebrazioni nazionali che si terranno in memoria della figura di Nilde Iotti. Giochiamo d'anticipo, proprio perché siamo una fra le prime città del Paese a mettere in calendario una cerimonia solenne. Per questo sono stati avviati i contatti per portare nella nostra città esponenti parlamentari, della politica di oggi e di ieri. Intanto questo spazio che corre sul fronte mare resta aperto a pesaresi e turisti».

Un anno di lavoro

Il disegno: risponde alle diversità di visioni, che corrono sul social, lo studio Landesign, che ha curato il progetto di riqualificazione. Quasi un anno di lavoro, poi interrotto dal Covid, ma che non ha impedito la valorizzazione degli spazi. «E' stata scelta la ghiaia interviene Sabina Filippi, progettista per rendere lo spazio più funzionale e giocare sui contrasti. Per questo abbiamo accantonato l'ipotesi di una pavimentazione tradizionale. Grazie all'uso della ghiaia, è stato possibile realizzare anche un sotto strato battuto , che consente di completare l'intervento di qui al prossimo anno, per migliorarne la fruibilità. Si ragiona con Amministrazione comunale e Aspes, sulla possibilità di proseguire poi i lavori di anno in anno a stralci e per nuove pavimentazioni, come per esempio una pavimentazione in legni e con l'intento di creare un camminamento simile al perimetro che corre fra il Moletto e piazzale della Libertà. Successivamente sarà possibile posizionare più sedute rispetto alle quattro ampie e di forma cubica che troviamo oggi. Specie di fiori o arbusti in alcuni spazi per ora sono provvisori. Con la stagione 2021 infatti verrà bandito un concorso di idee per affidare le aiuole, a tre professionisti diversi con specie di fiori e vegetali caratteristici, ricercati e sempre diversi. Oggi nel giardino lato Moletto c'è un gelseto e alcune specie vegetali come lavanda e altre ancora, sono state scelte perché resistenti alla salsedine e alle temperature invernali tipiche di un'area che si affaccia sul mare».

Rievocare

Aggiunge l'architetto e paesaggista Franco Panzini, che da anni collabora con la Fondazione Scavolini: «Abbiamo messo in campo il linguaggio del giardino contemporaneo, che però vuole ricordare il simbolo della città degli anni Cinquanta e Sessanta».Sì ad uno spazio da vivere in questa estate, dove la ricerca di nuovi e più ampi spazi resta prioritaria. Fondazione Scavolini e assessorato a Cultura e Turismo, dialogano insieme per intercettare un format dedicato ai giardini di viale Colombo.

Letizia Francesconi

