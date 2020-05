LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Il lungomare di viale Trieste insieme ai suoi operatori si spacca in due sul nodo pedonalizzazione e suolo pubblico. Le idee certo non mancano, ma pomeriggio ieri nell'incontro promosso dall'Amministrazione, i gestori di locali stagionali e chioschi, sul lato centrale del viale, dopo i giardini di viale Zara, hanno detto no al progetto temporaneo dell'isola pedonale. Favorevole invece il secondo gruppo di attività economiche, presenti nel tratto terminale del viale verso il porto, che dicono sì alla pedonalizzazione di viale Fiume-viale Marconi.

Presi in contropiede

Gli assessori Enzo Belloni, Francesca Frenquellucci e Heidi Morotti, con deleghe a Viabilità, Attività Economiche e Mobilità, si sono trovati di fronte, nella piazzetta di viale Zara ad una inaspettata bocciatura del progetto di isola pedonale, che a dire dei gestori di alcune piccole attività d'asporto, verrebbero eccessivamente penalizzati dalla chiusura al traffico h24 e con pochi benefici in termini di spazio, per recuperare alla fine soltanto pochi tavoli. Bocciata anche l'idea di attrezzare la piazzetta dei giardinetti di viale Zara con tavoli e sedute sistemate all'occorrenza dalle attività che avrebbero usufruito anche di quello spazio. Poco o nulla in termini di viabilità e posti auto persi, cambierebbe invece per il tratto del lungomare su viale Marconi, dove sono sei le attività interessate e favorevoli alla pedonalizzazione.

Le voci contarie

Il diniego: la prima proposta presentata dall'assessore Enzo Belloni e dal mobility manager Thomas Flenghi, avrebbe previsto una modifica sostanziale della viabilità con diversi posti auto persi nel tratto viale Zara fino allo stabilimento bagni Lallo. Motivo questo che insieme ad altri ha portato alla bocciatura. L'isola pedonale avrebbe infatti mantenuto inalterato il carico-scarico, il passaggio e parcheggio per i residenti e la ciclabile, che corre di fronte alle attività lato mare. Va detto però che le cinque attività, che si trovano lungo quel tratto sono una a fianco all'altra con un marciapiede davvero ridotto. Sulla base di questa proposta le attività che ne avevano più necessità, in particolare il ristorante-pizzeria Porto's all'angolo del viale, avrebbero potuto allargarsi, ma senza invadere una porzione della ciclabile bensì recuperando quel poco suolo pubblico solo lateralmente. Per le altre attività come la gelateria Alice, la pizzeria d'asporto, la tigelleria e altri piccoli negozi, eventuali spazi e tavolini in più si sarebbero recuperati anche nella piazzetta attrezzata di viale Zara. Un particolare questo, che ha fatto letteralmente scattare i gestori, che invece avevano ipotizzato l'eventuale spostamento della ciclabile sul lato opposto. Difficile, ha spiegato l'assessore alla Viabilità Belloni, prevedere una deviazione della ciclabile, spostandola dall'altro lato della careggiata. Ecco allora che per questa estate post emergenza Covid la viabilità di viale Trieste e viale Zara non subirà modifiche. Unica ipotesi percorribile al momento resta l'introduzione della sosta a pagamento lungo quel tratto di viale Trieste. Lo hanno chiesto Fabrizio, titolare del Gelato di Alice e Laura Marinoni per pizzeria Fridy. «Inoltreremo una richiesta all'ufficio Viabilità per una revisione più adeguata della sosta in questo tratto. Problematica che non si risolve certo con una pedonalizzazione temporanea e frettolosa commentano per questo ci aspettiamo che venga presa in considerazione la richiesta di rendere la sosta lato mare, lungo questo tratto a pagamento con strisce blu per l'estate».

