LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Far rivivere una zona sportiva e non solo e toglierla al degrado, all'incuria e all'inciviltà. Un'occasione unica e un regalo per tutte le età e abilità. La Uisp ha preso in gestione l'impianto polivalente di via Luca della Robbia per restituirlo alla città. L'impianto è vicino all'ex carcere minorile dove negli ultimi anni si è sviluppato il complesso residenziale di Madonna degli Angeli, ma è anche il luogo sportivo di riferimento della parrocchia di Sant'Agostino. Da tempo era in degrado tanto che una volta il sindaco Matteo Ricci accompagnando il figlio a giocare si era trasformato in spazzino riempiendo sacchi di immondizia.

Tutto cambia

Adesso, nelle intenzioni, tutto cambierà: Due campi, uno da calcio e l'altro da basket (anche in carrozzina), volley, tennis e parkour nel cuore pulsante di Pesaro. Anche attività educative, sociali, culturali e formative, con corsi di ginnastica dolce per adulti e anziani. Centro Gioco Sport è la nuova denominazione dell'area e fondamentale è la manutenzione dell'area verde circostante. «Fino a una settimana fa qui l'erba era alta. La zona era un po' degradata, adesso la situazione è ben diversa», ha spiegato Simone Ricciatti, presidente Uisp Pesaro Urbino. Ieri sono cominciate le iniziative: una lezione gratuita di Tai ji quan e Qi gong con maestro Gentile. «Inizieremo i corsi orientati soprattutto sullo sport sociale, faremo una pratica sportiva che fondi tutto sull'integrazione. Il basket in carrozzina si allenerà qui questa estate, organizzeremo corsi di avviamento allo sport, calcio per bambini e bambine a squadre miste dove insegneremo i valori del fair play. La nostra idea di sport è mettere al centro la persona con i propri limiti e le proprie particolarità. I corsi saranno in parte gratuiti e in parte a pagamento. Vogliamo avviare i giovanissimi alla pratica sportiva e far sì che i più grandi possano passeggiare in questa zona senza timori. Avremo tante attività sociali gratuite aperte alla cittadinanza per bambini e anziani».

Varie realtà

Ricciatti conclude: «Le realtà che hanno composto il progetto sono l'Associazione Lapallarotonda, l'Unità pastorale centro e Conad che è sponsor Uisp. Stiamo ragionando sull'aprire una zona per bambini in sicurezza inclusiva con un tappeto di 150 metri quadrati». Per informazioni e per affittare i campi si possono contattare i numeri 0721/65945 e 366/4467164 o consultare il sito www.uisp.it/pesaro. Luca Storoni, presidente Quartiere 1 Centro Storico, ha riavvolto il nastro: «Quattro anni fa ero consigliere e tutto è nato in quel momento. Emozione e responsabilità sono le parole chiave. Chiedemmo la possibilità di usare le strutture per il primo torno di Sant'Agostino di calcio a 5 e di basket tre contro tre, che verranno rimandati al prossimo anno. Avevamo dato il via a un iter, abbiamo fatto un cammino, è importante restituire uno spazio a città e quartiere. Sono molto felice che si realizzi il progetto e contento di aver trovato un partner come la Uisp. Sport, riqualificazione e collettività: questo spazio torna a essere della città e per i cittadini». L'Amministrazione comunale ha seguito l'evolversi della situazione, con pazienza: «Questo luogo anni fa era di proprietà di un'impresa di costruzioni, il percorso non è stato facile. Dal 2019 appartiene al Comune. A inizio 2020 avevamo attivato un bando per poter assegnare la gestione, ma è andato deserto. La Uisp già in precedenza aveva manifestato la voglia di procedere ha garantito Mila Della Dora, assessore alla Coesione e al Benessere del Comune di Pesaro -. Siamo qui per far capire le regole degli impianti sportivi, al momento gli spogliatoi non si possono utilizzare. Siamo nel centro della città, in un luogo che era l'ex carcere minorile, è simbolico».

Inclusione

Alberto Paccapelo, Delegato provinciale del Coni, ha concluso: «Il risultato è evidente e speriamo diventi un posto di aggregazione. Il sogno sarebbe avere campetti liberi come erano una volta quello della Lupo o della Delfino».

Camilla Cataldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA