La riqualificazione

Nuovo locale pubblico

passa la variante Blondy

Il consiglio ha poi approvato all'unanimità la variante urbanistica richiesta da Blondy Srl per la realizzazione di un locale per pubblico spettacolo con recupero e riqualificazione della struttura dell'ex Acquedotto (in via Acquedotto 9) di proprietà Aspes spa. «Una variante - ha spiegato l'assessore alla Rapidità Andrea Nobili - che ci permette di allargare l'offerta a coloro che vogliono utilizzare l'edificio e di mettere mano a un'area più volte citata per il suo stato di degrado. Con tali modifiche potremmo restituire la giusta dignità a questo spazio». La variante prevede un ampliamento dell'indice edificatorio di 208 metri cubi e di 259 metri quadri di superficie netta.

La consigliera Claudia Vanzolini (M5S): «Mi auguro che il progetto di riqualificazione dell'area prosegua e che, allo stesso tempo, i lavori possano convivere con le esigenze di Casa Mariolina, una struttura fondamentale per i suoi servizi».

Tomas Nobili (Forza Pesaro #ungranbelpo'): «Importanti gli incontri fatti con Casa Mariolina e teatro La Piccola Ribalta per condividere il progetto e dare a tutti serenità. L'intervento darà un nuovo spazio in cui i giovani potranno divertirsi, in sicurezza, senza lasciare la città».

