LA RIPRESA

PESARO «Spazi pubblici gratuiti per ristoranti, bar ed esenzione della Tari per i mesi di chiusura Occorre dare uno slancio ed una ulteriore possibilità ad un settore è in ginocchio e sono a rischio centinaia di imprese e posti di lavoro». I consiglieri comunali della Lega Giovanni Dallasta, Francesco Totaro, Andrea Marchionni, Roberto Biagiotti e Dario Andreolli avanzano una loro proposta e annunciano che presenteranno una mozione per il consiglio comunale. Non sarà discussa questo pomeriggio, in quanto la seduta convocata alle 16,30 in videoconferenza tratterà delibere e un'interrogazione sulla vendita delle mascherine monouso nelle farmacie comunali.

La fase 2

Ma il tema posto dalla Lega andrà comunque approfondito in breve tempo in vista della fase 2. «E' del tutto evidente che ci aspetta un'estate diversa dal solito ed è per questa ragione che con rapidità occorre ragionare a soluzioni temporanee che rivedano gli spazi a disposizione per le attività economiche, specialmente per ristoranti, bar e pubblici esercizi. Il distanziamento sociale durerà mesi e dimezzerà, nella migliore delle ipotesi, la ricettività di queste attività e per questo dobbiamo prevedere la possibilità, per chi ne è in condizioni, di allargare temporaneamente l'attività all'esterno, magari sacrificando qualche parcheggio o area pubblica. Dobbiamo fare presto il settore è in ginocchio e non possiamo permetterci di far dimezzare, in pochi mesi, la forza lavoro con conseguenze che sarebbero catastrofiche. Si lavori subito alla modifica temporanea del regolarmente per l'occupazione pubblica per le attività economiche e molte delle nostre attività potrebbero espandersi nelle vie, nelle zone parcheggio o nei parchi cittadini. Bisogna dare la possibilità agli imprenditori di poterlo richiedere in maniera semplice e rapida. Occorre valutare inoltre la possibilità per autorizzare temporaneamente, ad esempio per un biennio, dehors e strutture comunque belle e facilmente amovibili, includendo anche gli stabilimenti balneari da questo ragionamento ben sapendo i rigidi vincoli che esistono. In questa fase servono semplificazione e flessibilità».

Lungimiranza e solidarietà

Per i consiglieri della Lega Pesaro «Il Comune deve essere lungimirante, permissivo ed essere solidale ed attento alle richieste degli operatori che nonostante vivano molte preoccupazioni anche sui protocolli sanitari da seguire hanno tanta voglia di rimettersi in gioco. Occorre inoltre lavorare per dare risposte concrete su Tosap e Tari per queste attività, cercando di avere come obiettivo l'esenzione della Tari per i mesi di chiusura, e su questo occorre lavorare trovando un accordo con Marche Multiservizi. Sulla Tosap riteniamo giusto rimodularla rispetto quanto previsto nel periodo pre-covid integrando la possibilità di usufruire di ulteriori spazi pubblici in modo gratuito».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA