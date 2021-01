LA RIPRESA

PESARO Lavora con il ritmo degli orari dettati dai colori, la ristorazione pesarese. La gola strozzata dai costi e un gran mal di pancia per non essere ascoltata. Con il lunedì giallo, le cucine saranno, di nuovo, al lavoro I(ma solo nella fascia del pranzo) ma poi peserà l'incognita dell'indice di contagiosità, il Rt che condizionerà il colore del fine settimana. Il rischio è che dopo qualche giorno di boccata d'ossigeno il weekend sia di nuovo a porte serrate. E l'esasperazione cresce. Un'esasperazione che la categoria dei ristoratori, attraverso Confcommercio e Fipe, con Davide Ippaso e Mario Di Remigio, aveva già esternato giovedì scorso in Comune a Pesaro ammettendo che: «Troppa incertezza. O si riapre in modo regolare per assicurare una continuità, oppure si muore».

Chi resiste

Ma c'è anche chi resiste. «Apriamo tutti o quasi tutti» conferma il ristoratore Lorenzo Vedovi. Non parla come proprietario de La Bottega del Centro a Fano ma come portavoce di RistorItalia. L'associazione dei ristoratori nata nel lockdown, a Pesaro, che oggi vanta soci ovunque. «Sarà la conferenza Stato-Regione mercoledì che definirà davvero quello che succederà i prossimi giorni e, dunque, il colore del prossimo fine settimana». Alza il tono: «Difficile rassegnarci all'inefficienza di chi ci governa, al saldo di questi ultimi undici mesi, abbiamo mezzo milione di aziende che hanno già chiuso e, entro giugno, prevediamo che un altro mezzo milione chiuderanno. Sembra che ci vogliono colpire come settore mentre altri continuano a lavorare senza preoccuparsi dei colori seppur creano degli assembramenti». Sottolinea che gli aiuti sono davvero troppo pochi e che continuare così è deleterio per le finanze, per le famiglie, per il personale. «Pensiamo sempre che qualcuno se ne accorgerà che siamo posti sicuri e che siamo pure fondamentali per contrastare l'apatia che dilaga». Un problema di costi vivi, spese fisse da sostenere. Conviene salvare il rito del pranzo quotidiano come momento di convivialità e confronto di lavoro? Per il ristorante La Ginestra al Furlo di Acqualagna, lunedì e martedì sono giorni di chiusura. «Aspettiamo mercoledì per decidere a secondo delle scelte della conferenza Stato-Regione per il fine settimana se apriremo» spiega Marina Giacomel, la proprietaria. «Darci la possibilità di tenere aperto a pranzo e non a cena, per noi che siamo nell'entroterra è insostenibile - prosegue la ristoratrice per tradizione di famiglia legata al settore - E poi siamo rimasti scottati dalla chiusura imposta dall'oggi all'indomani, a novembre, mentre avevamo le dispense piene di tartufo bianco». Perché preparare una cucina richiede costi per il rifornimento, tempi di preparazione, personale. «Qui ricorda fa freddo e portare a temperatura la struttura necessita ore e tanto denaro. Considerazioni che pesano nelle future decisioni che dovrò prendere se voglio servire menù gourmet al tartufo ai miei commensali». Problemi e dubbi che Piergiorgio Marini non si pone. Semaforo giallo o no, lui ha deciso di tener chiuse fino alla fine di gennaio le porte dell'Osteria Braceria Plinc ad Acqualagna. Lo ha concordato con il suo personale e dal 1 gennaio, i suoi quattro dipendenti, si godono le ferie. «Godono la parole è grossa osserva -. Il 2021 si preannuncia già complicato. L'anno scorso spiega abbiamo vissuto molti bassi e alcuni momenti davvero molto alti». Un estate alla grande con l'obbligo di fare i doppi turni. L'onda lunga del successo del game tv I 4 ristoranti dove l'Osteria era tra i competitors come miglior ristorante di tartufo.

Tutti in ferie

«E per fortuna incalza - perché lo stop delle fiere internazionale del tartufo bianco di Acqualagna ci è costato ben 50mila euro e abbiamo, purtroppo, scoperto che, da metà ottobre a dicembre, abbiamo perso 70 % del nostro giro d'affari. Per supportare i costi e far ripartire l'Osteria siamo stati costretti ad investire 100mila euro». Anche i bar della pausa pranzo ne risentono. «Undici metri è la distanza minima del consumo in zona arancione» commenta Susanna Palmucci del Jeans Bar & Pizza di Colbordolo. Lei non si è mai fermata e non si fermerà. «Ho aperto l'anno scorso, non me lo posso permettere. Lavoro ogni volta che posso. Per ragioni economiche ma anche perché devo seminare per creare l'abitudine di frequentare il mio bar. Essendo nei pressi della zona artigianale di Morciola, ho potuto sviluppare un piccolo servizio di asporto di pranzi e pure di colazioni per chi lavora nelle ditte».

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA