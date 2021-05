LA RIPARTENZA

PESARO Tira un'aria decisamente diversa per il lavoro stagionale: c'è domanda ma non il giusto riscontro nell'offerta e soprattutto per alcune figure.

I problemi

Le difficoltà delle attività di pubblico esercizio, post emergenza sanitaria e con la stagione che sta per decollare sono ancora più evidenti. Non si trovano cuochi, aiuto cuochi, camerieri, baristi e personale di sala, giovani o di età media non fa differenza, che magari sono percettori di sussidi disposti dal Governo per la pandemia o beneficiari del Reddito di cittadinanza, A parlarne sono ristoratori e referenti delle associazioni di categoria, da Confesercenti Fano a Fipe Confcommercio Pesaro, passando per il gruppo Horeca RistorItalia, oltre a gestori di attività di ristorazione a Pesaro e Fano. Lo rimarca anche Claudio Andreani, direttore del Centro per l'Impiego di Pesaro. «Mai come in questa stagione sono numerose le richieste che pervengono al Job da attività di pubblico esercizio o simili, ma si fatica a incrociare domanda e offerta di lavoro ad aspiranti candidati anche di giovane età». Le motivazioni o meglio le concause di questo fenomeno sono varie e trasversali e sicuramente l'effetto pandemia e sussidi oltre a forme contrattuali da sempre precarie in un momento di incertezza generale, si riflettono sulle carenze di personale.

La denuncia

«Reperire personale sufficiente soprattutto nelle attività estive o della normale ristorazione è esploso in questa stagione come non mai osserva Marco Arzeni, referente pesarese Fipe Confcommercio nel pre-emergenza il problema di questo settore era trovare personale realmente qualificato e già con esperienza o almeno con le basi della ristorazione. In questa stagione invece c'è un problema a quantificare i numeri effettivi di giovani e non, che inviano il proprio curriculum ad una di queste attività oppure si rendono disponibili per tutta la stagione. Una carenza generalizzata dal banco bar alle cucine. La richiesta c'è da parte delle nostre attività associate anche semplicemente per la figura di un barista o per un locale serale di cocktail-aperitivi. Più facile forse per gli stabilimenti balneari, ma non per gli operatori che sono anche gestori del ristorantino in spiaggia. Ciò che manca invece è proprio l'offerta di personale anche per mansioni con regolare contratto. Capita poi che alcune attività, si rivolgono o accettano offerte da personale che proviene da altre regioni soprattutto dal sud e che si sposta fra Marche e Romagna per cercare lavoro ma questo comporta un onere in più per i gestori, dare la disponibilità e il rimborso di vitto e alloggio».

La categoria

«Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e da gestore di un'attività di food lo vivo in prima persona commenta Stefano Mirisola, di Idea.le Food & More e da poco nominato vicepresidente per la categoria di Confesercenti Fano per la categoria sempre più si vede come incidono sulle difficoltà di reperire personale, e non solo di giovane età ma anche più qualificato o di età media, i sussidi e bonus che il Governo nazionale ha elargito con il Decreto Sostegni o altre forme, ma anche la stessa misura del Reddito di cittadinanza che copre un anno intero dalla richiesta, frena la ricerca del lavoro e a questo si aggiungono anche quei lavoratori, che percepiscono un'indennità di disoccupazione. I contratti? E' vero che sono forme a chiamata, e che magari viste le restrizioni Covid, il personale impiegato nel mese di maggio viene chiamato solo per il weekend ma la situazione dalla metà di giugno solitamente si sblocca e per quello stesso personale c'è l'opportunità di essere comunque assunto per tre mesi o di avere un contratto più stabile anche per i mesi successivi, se già con esperienza o adeguatamente formato.

Letizia Francesconi

