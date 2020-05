LA RIPARTENZA

PESARO Non eravamo più abituati a una splendida mattinata al sole all'aria aperta. Ben ritornata libertà. Ma con responsabilità. Volti sì semicoperti dalle mascherine, ma lungo l'arenile si sono incontrati famiglie, giovani e meno giovani, carichi di speranza e lo sguardo stupito dei bambini al primo schizzo di acqua di mare. Tentazione anche di tuffarsi in acqua per il primo bagno della stagione ma ancora non si è osato tanto anche perchè la questione non è ancora chiara se si possa o meno fare il bagno all'alba della fase 2. Molti però non si sono lasciati sfuggire la passeggiata in costume per fare esercizio fisico o nell'acqua, magari insieme al cane.

La fotografia

Questa è la fotografia del primo giorno della tanto attesa ripartenza con le passeggiate al parco e in spiaggia. Dal San Bartolo al litorale cittadino, passando per la ciclabile. Da Baia Flaminia alla Palla di Pomodoro per una sosta sulle panchine, per poi scendere fino al Moletto. Ma spunta il caso di Baia Vallugola, una delle spiaggette più rinomate del San Bartolo.

La differenza

A differenza del litorale pesarese, qui per ora non si può né accedere né camminare lungo l'arenile, neppure nel tratto di spiaggetta libera che costeggia il porto. Così dicono il titolare del ristorante Dalla Pia e i referenti della reception, per la società privata che gestisce il porticciolo turistico. Una staccionata in legno e il cartello di accesso vietato lungo tutto il perimetro della spiaggia privata e con jersey a delimitare anche il camminamento del porticciolo, verso la spiaggia libera. Qui Baia Flaminia: un mezzo al lavoro fra le concessioni. I tradizionali paglioni pronti per essere montati. Le aree gioco transennate e lungo la battigia, le voci di bambini, famiglie e giovani coppie, si rincorrevano. Ecco che incontriamo Lucio e Paola, una coppia di Osteria Nuova. «Sentivamo proprio il bisogno di rivedere il mare e la vastità di questa spiaggia. E' la prima uscita all'aria aperta e soprattutto il primo giorno in cui possiamo andare a trovare i nostri nipotini di 11 e 7 anni, proprio a pochi passi da qui. Per fortuna questo virus non ci ha colpiti, ma la quarantena è stata dura, soprattutto se lontano dagli affetti». Aleida giovane cameriera al ristorante C'era una volta porta con sé il suo cagnolino e poco distante da lei c'è il fidanzato Federico. «E' la nostra prima vera uscita dopo due mesi. Noi siamo affezionati alla Baia. La cosa migliore ora, credo sia proprio poter ritornare all'aperto, certo senza esagerare, e anche noi abbiamo preso i dovuti accorgimenti. Si cerca di tornare alla vita normale ma con l'incertezza di cosa sarà il dopo, anche per chi come me tornerà a lavorare il primo giugno con l'apertura dei ristoranti».

La famiglia

Verso la spiaggia libera c'è una bella famiglia, Arturo con Federica e i due bimbi piccoli a giocare a riva. «L'emozione più bella è stato portare i bimbi fuori e far vedere loro il mare. La prima cosa che abbiamo fatto oggi è scendere da Villa Fastiggi a Soria per portare un saluto, seppure abbassando solo il finestrino a suoceri e nonni. E così ne abbiamo approfittato per raggiungere la spiaggia. Credo proprio che nei prossimi giorni porteremo di nuovo i bimbi al mare, lo preferiamo al parco, perché i bimbi sono più liberi e non dobbiamo preoccuparci di mantenerli più a distanza per non correre incontro agli altri bimbi». Qui viale Trieste: lungo la ciclabile fra la Palla di Pomodoro e il Moletto, di ritorno dalla passeggiata in spiaggia, ecco mamma Lucia con il suo bambino. «Dopo due mesi c'è tutta l'emozione di portare mio figlio fuori di casa a prendere l'aria di mare. Vedo questa riapertura come una speranza , anche per i nostri ragazzi. Mi pare ci sia rispetto ed educazione da parte di altre famiglie durante la passeggiata, ed è anche per questo che ho responsabilizzato mio figlio, spiegando come d'ora in poi dovrà comportarsi».

Fiducia e speranza

Con il piccolo in braccio c'è papà Michele, dopo il primo contatto con l'acqua di suo figlio, proprio nella spiaggetta del Moletto. «Abitiamo in una palazzina di Pantano e l'unica cosa che ci ha rincuorato nella quarantena, è stato un piccolo spazio verde. Ce l'abbiamo fatta ma con le difficoltà di gestire i bambini ancora piccoli con scuole dell'infanzia chiuse. Guardiamo a questa ripartenza con fiducia, ma serve il buon senso di tutti. Eppure già questa mattina lungo il viale e sulla spiaggia ho visto responsabilità fra giovani e adulti mentre passeggiavano, tutti a distanza o con la mascherina sul viso».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA