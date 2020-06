LA RIPARTENZA

PESARO Le due nuove isole pedonali di viale Zara e viale Marconi come una piccola Rambla: spazi più ampi per il passeggio e arredi colorati. Così cambia volto una parte del lungomare in questa estate post Covid. Con i primi interventi in attesa del 15 giugno per l'entrata in vigore della nuova Ztl, le due strade si vestiranno a nuovo. Arredi con forme e colori per dare un'identità a spazi, finora vissuti in modo diverso anche se in un solo chilometro di passeggiata. Una riqualificazione più identitaria e la modifica all'attuale sosta nelle vie laterali, alle spalle delle nuove isole, per agevolare chi raggiunge una delle tante attività stagionali della zona a beneficio di chi ci lavora. E' questa l'intenzione dell'Amministrazione per supportare le attività di viale Zara, che fin dall'inizio si erano dette contrarie alla pedonalizzazione.

Il nuovo arredo

Il colore, quale elemento cerniera per caratterizzare due anime dello stesso lungomare che finora non sono riuscite mai a dialogare così che da viale Zara all'ingresso di viale Marconi, la pavimentazione sarà in asfalto colorato. Non solo panchine, ma verranno posizionate nel tratto pedonale nuove sedute in metallo ma ognuna di un colore diverso per riprodurre all'occhio di chi guarda la varietà di una scala cromatica, soprattutto la sera sotto l'effetto dell'illuminazione. Un lungomare quello che hanno in mente il sindaco Ricci e l'assessore Belloni, quasi come la più famosa Rambla di Barcellona. Ogni seduta poi avrà il logo We Pesaro per diventare il brand dell'estate post Covid. Se l'esperimento funzionerà sarà riproposto anche in futuro. Una cartolina promozionale per dare l'immagine di una città che torna a vivere. Gli spazi delle nuove isole pedonali avranno una loro animazione in tutta sicurezza. Da piazzale della Libertà ai giardini di viale Zara e alle spalle del chiosco Frontemare, nell'area dell'ex teatrino, verrà allestito uno spazio a misura di famiglie e bambini con educatori e animatori che avranno anche il compito di controllare il distanziamento sociale.

La sosta

La diversa fruizione degli stalli del lungomare è allo studio del mobility manager, Thomas Flenghi. Trovare una formula di sosta agevolata, parallelamente ai 46 posti auto che si perderanno con la pedonalizzazione, per recuperarli all'interno di Villa Marina, diventa la priorità per rispondere alle esigenze dei fruitori del lungomare, delle attività stagionali e di quanti ci lavorano. Una prima ipotesi potrebbe prevedere una modifica della sosta in corrispondenza della prima isola pedonale, viale Zara-via Ninchi, così tanto criticata e osteggiata dai gestori di alcune attività di food e pubblici esercizi. In quel tratto alcune vie laterali rispetto al viale principale, in corrispondenza di piazzale della Libertà e alle spalle degli hotel Perticari e Vittoria, potrebbero beneficiare di stalli riservati alle auto, una trentina in tutto, segnati di bianco e quindi gratuiti, messi a disposizione di quanti lavorano negli hotel, ristoranti e altre attività in quel tratto del lungomare. Sono previste modifiche alla sosta anche in viale Trento e viale Battisti: potrebbe diventare zona blu il tratto ancora scoperto su viale Trento. La seconda ipotesi vedrebbe invece il coinvolgimento di Pesaro Parcheggi per la stipula di una convenzione rivolta a quanti lavorano in viale per far sì che nelle strutture a parcheggio, gestite dalla municipalizzata, siano praticate tariffe rimodulate e ridotte, a beneficio dei lavoratori stagionali.

Letizia Francesconi

