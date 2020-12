LA RIPARTENZA

PESARO Il colore del sole torna a risplendere sulle Marche, che finalmente ritornano zona gialla: dopo la pausa forzata di un mese le porte dei ristoranti, anche se solo fino le 18, tornano ad aprirsi e c'è grande attesa da parte sia dei ristoratori, che dei clienti, impazienti di tornare ad uscire e condividere brevi momenti di convivialità.

L'ironia a tavola

«Siamo emozionati, oggi per noi è come il primo giorno di scuola - commenta Gilberto Petroccione del C'era una volta, locale storico del centro, famoso per la sua ampissima scelta di Rossini - ci sentiamo entusiasti di poter tornare a fare ciò che amiamo di più: stare, pur con le dovute cautele, con i clienti, andare ai tavoli a prendere le comande, sentire il loro affetto. L'aspetto economico è indubbiamente importante, ma in questo mese a mancarci è stato soprattutto il lato umano del nostro bellissimo mestiere. Sicuramente in tavola ci sarà la nuovissima Rossini Dpcm, buonissima ma a tratti un po' pesantina, e comunque non abbandoneremo il delivery per tutti i clienti che magari ancora preferiscono non frequentare i locali. Speriamo di poter tornare presto a servirli a cena, ma nel frattempo prendiamo con gioia quello che viene: è inutile lamentarsi, che il Governo avrebbe dovuto predisporre qualche aiuto in più per la nostra categoria è stato detto e ridetto. Ora è il momento di impegnarsi, col nostro consueto entusiasmo, e di stare accanto ai clienti che non ci hanno mai abbandonato e che già da oggi riempiranno (per quanto possibile) il nostro ristorante».

Più continuità

Entusiasmo condiviso dal ristorantino Toccata e fuga, in via Passeri, celebre per il suo menù smart e stagionale. «Siamo contenti di poter riaprire - spiega Giacomo Zazzeroni - anche se ciò in cui speriamo maggiormente è un po' di continuità: non è facile stare dietro alle aperture a singhiozzo, anche se dettate da un'emergenza così grave, ma la voglia di riaprire e di tornare tra i nostri clienti è tanta: abbiamo già diverse prenotazioni». «Nasciamo come un locale per aperitivi e dopo cena, solitamente alle 18 apriamo - è il commento di Luca Peverini del Tappo Matto, in via Belvedere, locale molto in voga tra giovani pesaresi - ci siamo reinventati col delivery e con le aperture a pranzo, che non sono il nostro target primario: ma in ogni caso le prenotazioni ci sono e siamo super pronti a ripartire, con la speranza di poter presto servire i cocktail per cui siamo rinomati nell'orario a noi più consono».

Tutto esaurito

Grande fervore organizzativo anche per Lo Scudiero e lo stellato Nostrano Ristorante: «Siamo grati della vicinanza che i nostri clienti ci hanno sempre espresso e dimostrato durante questi mesi difficili - conclude lo chef Stefano Ciotti di Nostrano - sono sicuro che chi ha sempre lavorato con entusiasmo, passione e non vende un prodotto, ma un'esperienza, come tutti noi ci impegniamo a fare nel nostro locale, sia in sala che in cucina, potrà uscire vincitore anche da un periodo buio come questo, perchè potrà sempre contare sull'affetto e la fiducia del cliente.

Nuove proposte

«Approfittiamo della riapertura per rinnovare il menù degustazione inserendo alcune nuove chicche che abbiamo studiato in questo periodo di chiusura forzata, accogliendo a braccia aperte i clienti che già da oggi ci hanno accordato la loro preferenza, occupando tutti i coperti disponibili».

Eleonora Rubechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA