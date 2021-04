LA RIPARTENZA

PESARO I ristoratori pronti a riaprire: «Ci proviamo, ma quanti dubbi su meteo, spazi e coprifuoco. Più di 10 gradi alla sera nel primo giorno, non sarà facile cenare in queste condizioni». A partire da domani le Marche torneranno ufficialmente in zona gialla e così i ristoratori pesaresi hanno la certezza, in base al nuovo decreto, di poter riaprire all'aperto a pranzo e a cena. Nella zona mare locali annuale e stagionali sono al lavoro da giorni e anche mel centro storico di Pesaro i locali si stanno preparando, allestendo gli spazi esterni, per coloro che li hanno a disposizione, eppure tra i gestori ci sono parecchi dubbi alla vigilia, dubbi derivanti dall'incertezza del meteo, dagli spazi e dal coprifuoco. «Le perplessità ci sono - conferma Giacomo Zazzeroni del ristorantino Toccata e Fuga di via Passeri - speriamo che la gente abbia voglia di uscire, ci proviamo. Abbiamo uno spazio davanti al locale, ci stanno pochi tavolini, ma almeno lavoriamo. Speriamo nelle condizioni meteo favorevoli, perchè se piove la gente sta a casa, dentro non possiamo sistemare i tavoli. Speriamo che cambi anche l'orario del coprifuoco, posticipandolo almeno alle 23, un'ora in più non farà differenza».

Cesare Gasparri del Rossini Bistrot si ritiene «fortunato perchè abbiamo il giardino esterno, ma la situazione è spiacevole perchè c'è chi può avere gli spazi e chi per una questione logistica e urbanistica non riesce. Speriamo che la situazione si sblocchi per quelle attività che non hanno la possibilità di lavorare. E' il diritto a cui tutti aspiriamo. Abbiamo le tende che proteggono dalla pioggia, ma se dovesse arrivare un temporale, o vento forte, saremmo in grande difficoltà. A quel punto cosa facciamo? Mandiamo via i clienti e lasciamo loro il cibo da portare a casa? Per quanto riguarda il coprifuoco - continua Gasparri - la questione è sgradevole, potrebbero trovare mille soluzioni alternative, ad esempio mostrare lo scontrino al momento del rientro, certificando che si è usciti solo per andare a cena. Speriamo che si sblocchi la situazione, perchè è difficile andare avanti così. Lo era prima, ma adesso sta diventando veramente dura». Ieri mattina in centro storico per confrontarsi con gli operatori c'era anche il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso: «Sappiamo che questa apertura è un contentino per evitare che i ristoratori si lamentino più di tanto. Ma il 26 si parla di 12-13 gradi, sfido chiunque ad andare a cenare con il freddo che c'è. E se poi dovesse piovere, siamo in grado di far entrare la clientela? In base ai protocolli questo non è possibile».

Aggiunge: «Siamo legati al meteo, alla temperatura, alla superficie. Questo non consente di programmare una serata con prenotazioni. Il Governo non conosce le problematiche vere del settore - incalza Ippaso - a più di un anno dal lockdown siamo ancora qui per cercare di capire come poter lavorare. Il coprifuoco è legato all'idea di non fare assembramenti nei locali fino a tarda ora, ma così non stanno dando una mano a nessuno. E' una restrizione illogica per chiunque, speriamo che con l'arrivare dell'estate possiamo ritornare alla normalità che tutti auspichiamo».

